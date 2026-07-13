TKMS Aktie fällt um -2,83 % - 13.07.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TKMS, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -2,54 % Verlust nach sich zog.

Mit einer Performance von -2,83 % musste die TKMS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,57 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,83 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um -5,17 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,43 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TKMS eine positive Entwicklung von +21,14 % erlebt.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,17 % 1 Monat +12,43 % 3 Monate -2,54 % 1 Jahr -15,94 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:52 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TKMS-Kursentwicklung und Bewertung. Nach dem Abverkauf zeigt sich potenziell eine grüne Woche, während steigende Aufträge fundamentales Upside stützen. MWB hob das Kursziel auf 135 EUR; Bernstein bleibt neutral. Insiderkäufe (80,40 EUR) und ein Auftragsvolumen über der Marktkapitalisierung sprechen von Unterbewertung und weiterem Potenzial, bis Guidance konkret wird. Kanada-Auftrag ist noch nicht voll eingepreist; BlackRock hält 3,19%.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,04 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,73 %. Leonardo notiert im Minus, mit -2,05 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,43 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,32 % zu

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.