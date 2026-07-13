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SK hynix Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -15,65 % aktuell - 13.07.2026
Am 13.07.2026 ist die SK hynix Aktie, bisher, um -15,65 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SK hynix Aktie.
SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.
SK hynix Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.07.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Mit einer Performance von -15,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,76 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -15,65 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Obwohl die SK hynix Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +85,37 %.
Allein seit letzter Woche ist die SK hynix Aktie damit um -21,17 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SK hynix auf +113,73 %.
SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-21,17 %
|1 Monat
|-18,49 %
|3 Monate
|+85,37 %
|1 Jahr
|+113,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung von SK hynix, getrieben durch ADR/GDR-Listings und die Zweitnotierung. Diskussionsthema ist, wie stark der Kurs durch Überzeichnung, ADR-Umrechnung von 1 ADR = 0,1 Seoul-Aktie und Nasdaq-/Seoul-Verknüpfung beeinflusst wird, ob weitere 10–20% möglich sind und ob der Hype eine Blase darstellt. Bewertungsvergleich zu Micron/KI-Sektor sowie das stark überzeichnete ADR-Bookbuilding werden ebenfalls behandelt.
Zur SK hynix Diskussion
Informationen zur SK hynix Aktie
Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 784,39 Mrd. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix
Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,72 %. Western Digital notiert im Minus, mit -6,63 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -8,77 %.
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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.