SK hynix Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -15,65 % aktuell - 13.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Mit einer Performance von -15,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,76 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -15,65 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Obwohl die SK hynix Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +85,37 %.

Allein seit letzter Woche ist die SK hynix Aktie damit um -21,17 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SK hynix auf +113,73 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,17 % 1 Monat -18,49 % 3 Monate +85,37 % 1 Jahr +113,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SK hynix Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:52 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die Kursentwicklung von SK hynix, getrieben durch ADR/GDR-Listings und die Zweitnotierung. Diskussionsthema ist, wie stark der Kurs durch Überzeichnung, ADR-Umrechnung von 1 ADR = 0,1 Seoul-Aktie und Nasdaq-/Seoul-Verknüpfung beeinflusst wird, ob weitere 10–20% möglich sind und ob der Hype eine Blase darstellt. Bewertungsvergleich zu Micron/KI-Sektor sowie das stark überzeichnete ADR-Bookbuilding werden ebenfalls behandelt.

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 784,39 Mrd. € wert.

Nach starken Gewinnen im Mai und Juni wird der Chipsektor nervös. BTIG warnt vor einem gefährlichen Muster – und SK Hynix verschärft den Druck.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Freud und Leid liegen derzeit sehr eng zusammen bei SK hynix. Während das Debüt an der Nasdaq durchaus als gelungen bezeichnet werden kann, steht die Aktie heute schon wieder unter Druck. Wie sollten Anleger reagieren?

So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,72 %. Western Digital notiert im Minus, mit -6,63 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -8,77 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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