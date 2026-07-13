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    Besonders beachtet!

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    Almonty Industries Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 13.07.2026

    Am 13.07.2026 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um -9,29 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Almonty Industries Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 13.07.2026
    Foto: Adobe Stock

    Almonty Industries Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 13.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Almonty Industries Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -9,29 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,94 %, geht es heute bei der Almonty Industries Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Almonty Industries Aktionäre einen Verlust von -4,59 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Almonty Industries Aktie damit um -0,46 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,89 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Almonty Industries +79,71 % gewonnen.

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    Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,46 %
    1 Monat -9,89 %
    3 Monate -4,59 %
    1 Jahr +171,63 %
    Stand: 13.07.2026, 18:53 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung von Almonty Industries. Die Diskussionen drehen sich um kurzfristige Kursbewegungen und ob der Preis die Fundamentaldaten widerspiegelt. Als Referenz dient die Sangdong-Mine mit Bruttowert ca. 68 Mio USD gegenüber einem Börsenwert von ca. 4,56 Mrd USD (KGV ca. 10). Die nächsten Quartalszahlen bleiben kritisch, doch dominiert Stay long.

    Zur Almonty Industries Diskussion

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

    Es gibt 285 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,76 Mrd. € wert.

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    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

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    Heiße Luft und harte Fakten: Was SpaceX von Almonty und thyssenkrupp unterscheidet


    2.000 Mrd. USD für Mars-Fantasien? Während der Raketenkonzern SpaceX vor allem heiße Luft produziert, liefert Almonty Industries das Material, ohne das Raumschiffe gar nicht abheben könnten: Das Unternehmen fördert Wolfram – und bald auch Molybdän. …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sandvik und Co.

    Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %.

    Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Almonty Industries

    -10,22 %
    -0,46 %
    -9,89 %
    -4,59 %
    +171,63 %
    +1.457,76 %
    +856,98 %
    +1.160,87 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
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