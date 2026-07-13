DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.07.2026

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +16,11 % auf 10,755€. Damit gewinnt die Aktie +1,493 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,755€, mit einem Plus von +16,11 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

DocMorris AG ist ein führender Anbieter im europäischen Online-Apothekenmarkt, bekannt für den Versand von Medikamenten und Gesundheitsprodukten. Mit einer starken Markenpräsenz und innovativen digitalen Gesundheitslösungen hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Shop Apotheke und Medpex ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von DocMorris AG (ex zur Rose) über einen Zuwachs von +85,66 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,21 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DocMorris AG (ex zur Rose) eine positive Entwicklung von +70,79 % erlebt.

DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,21 % 1 Monat +27,12 % 3 Monate +85,66 % 1 Jahr +43,75 %

Informationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:53 Uhr

Es gibt 52 Mio. DocMorris AG (ex zur Rose) Aktien. Damit ist das Unternehmen 564,35 Mio. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von DocMorris AG (ex zur Rose)

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,19 %. CVS Health notiert im Plus, mit +2,06 %. McKesson notiert im Plus, mit +0,71 %.

DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie jetzt kaufen?

Ob die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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