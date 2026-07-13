TeamViewer - Aktie zieht deutlich an - 13.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die TeamViewer Aktie. Mit einer Performance von +4,28 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +4,28 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 5,7200€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von TeamViewer über einen Zuwachs von +28,67 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,91 %. Im Jahr 2026 gab es für TeamViewer bisher ein Minus von -9,50 %.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,44 % 1 Monat +4,91 % 3 Monate +28,67 % 1 Jahr -43,23 %

Informationen zur TeamViewer Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:54 Uhr

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 995,28 Mio. € wert.

Europas Börsen im Aufwind, die Wall Street mit Dämpfer: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX teils kräftig zulegen, verbuchen die US-Leitindizes heute Verluste.

Top- und Flop-Aktien am 13.07.2026 im TecDAX.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft und Co.

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,27 %.

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Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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