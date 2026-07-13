ServiceNow - Aktie schießt in die Höhe +5,02 % - 13.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die ServiceNow Aktie. Mit einer Performance von +5,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ServiceNow Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,92 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,08€, mit einem Plus von +5,02 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +31,69 % bei ServiceNow.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,32 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -28,78 % verloren.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,25 % 1 Monat +3,32 % 3 Monate +31,69 % 1 Jahr -41,40 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:54 Uhr

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,14 Mrd. € wert.

Premiere heute bei „Rendezvous mit Harry“. Mit Dirk Siebenhaar übernimmt erstmals ein stock3-Kollege von Harald Weygand die Rolle des Chartprofis in der Sendung. Siebenhaar wird sich dabei auf ganz bestimmte Sektoren fokussieren, denn trotz Sommerumfeld sieht er gute Trading-Chancen. Zu seinen heutigen Einzelwerten gehören unter anderem Dell Technologies, Marvell Technology, Advanced Micro Devices, Alibaba, Mercadolibre und ServiceNow. Rendezvous mit Dirk – heute live um 19 Uhr auf YouTube.

So schlagen sich die Wettbewerber von ServiceNow

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,49 %. IBM notiert im Plus, mit +1,47 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,30 %. Oracle verliert -4,40 %

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Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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