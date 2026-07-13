Salesforce Aktie auf Höhenflug - 13.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Salesforce. Mit einer Performance von +5,49 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salesforce Aktie. Nach einem Plus von +0,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 150,96€, mit einem Plus von +5,49 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Salesforce Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +4,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salesforce eine negative Entwicklung von -36,96 % erlebt.

Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,59 % 1 Monat +3,51 % 3 Monate +1,79 % 1 Jahr -35,14 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:55 Uhr

Es gibt 819 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,01 Mrd. € wert.

Europas Börsen im Aufwind, die Wall Street mit Dämpfer: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX teils kräftig zulegen, verbuchen die US-Leitindizes heute Verluste.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Salesforce-Aktie hat in nur drei Jahren den Weg vom Börsenliebling zum Problemfall genommen: Auf ein Rekordhoch bei 350 Dollar folgte ein drastischer Absturz. Nun ringt der Titel nahe seinem Dreijahrestief um Orientierung – und um das Vertrauen der Anleger.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adobe, Microsoft und Co.

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,36 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,30 %. Oracle notiert im Minus, mit -4,46 %. SAP legt um +1,98 % zu

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Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.