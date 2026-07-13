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    Besonders beachtet!

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    Salesforce Aktie auf Höhenflug - 13.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Salesforce Aktie bisher um +5,49 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce Aktie auf Höhenflug - 13.07.2026
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

    Salesforce Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Salesforce. Mit einer Performance von +5,49 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salesforce Aktie. Nach einem Plus von +0,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 150,96, mit einem Plus von +5,49 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Salesforce Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +4,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,51 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salesforce eine negative Entwicklung von -36,96 % erlebt.

    Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,59 %
    1 Monat +3,51 %
    3 Monate +1,79 %
    1 Jahr -35,14 %
    Stand: 13.07.2026, 18:55 Uhr

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 819 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,01 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adobe, Microsoft und Co.

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,36 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,30 %. Oracle notiert im Minus, mit -4,46 %. SAP legt um +1,98 % zu

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    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    +5,21 %
    +4,59 %
    +3,51 %
    +1,79 %
    -35,14 %
    -29,82 %
    -30,13 %
    +93,20 %
    +1.071,67 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V
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