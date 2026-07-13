Adobe Aktie weiter im Aufwärtstrend - +3,57 % - 13.07.2026

Die Adobe Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,57 % auf 202,95€ zulegen. Das sind +6,99 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Adobe Aktie. Nach einem Plus von +0,59 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 202,95€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Adobe investiert war, konnte einen Gewinn von +2,40 % verbuchen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Allein seit letzter Woche ist die Adobe Aktie damit um +6,48 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Adobe -34,73 % verloren.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,48 % 1 Monat +13,92 % 3 Monate +2,40 % 1 Jahr -37,07 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:55 Uhr

Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,87 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Adobe

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,64 %. Salesforce notiert im Plus, mit +5,49 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,27 %. Microsoft legt um +2,30 % zu Oracle notiert im Minus, mit -4,50 %.

Adobe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.