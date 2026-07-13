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Adobe Aktie weiter im Aufwärtstrend - +3,57 % - 13.07.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Adobe Aktie bisher um +3,57 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Adobe Aktie.
Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.
Adobe Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.07.2026
Die Adobe Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,57 % auf 202,95€ zulegen. Das sind +6,99 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Adobe Aktie. Nach einem Plus von +0,59 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 202,95€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Adobe investiert war, konnte einen Gewinn von +2,40 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche ist die Adobe Aktie damit um +6,48 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Adobe -34,73 % verloren.
Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,48 %
|1 Monat
|+13,92 %
|3 Monate
|+2,40 %
|1 Jahr
|-37,07 %
Informationen zur Adobe Aktie
Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,87 Mrd. € wert.
So schlagen sich die Wettbewerber von Adobe
Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,64 %. Salesforce notiert im Plus, mit +5,49 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,27 %. Microsoft legt um +2,30 % zu Oracle notiert im Minus, mit -4,50 %.
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Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.