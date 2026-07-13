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Arm Holdings Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 13.07.2026
Am 13.07.2026 ist die Arm Holdings Aktie, bisher, um -7,41 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Arm Holdings Aktie.
Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.
Arm Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.07.2026
Am heutigen Handelstag musste die Arm Holdings Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,41 % im Minus. Die Talfahrt der Arm Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 262,50€, mit einem Minus von -7,41 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Arm Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +113,05 % bestehen.
Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um -4,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,46 %. Im Jahr 2026 gab es für Arm Holdings bisher ein Plus von +187,38 %.
Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,58 %
|1 Monat
|-22,46 %
|3 Monate
|+113,05 %
|1 Jahr
|+120,68 %
Informationen zur Arm Holdings Aktie
Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 279,30 Mrd. € wert.
Börsenstart USA - 13.07. - US Tech 100 schwach -1,32 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Arm Holdings Aktie jetzt kaufen?
Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.