Arm Holdings Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 13.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die Arm Holdings Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,41 % im Minus. Die Talfahrt der Arm Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 262,50€, mit einem Minus von -7,41 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Arm Holdings in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +113,05 % bestehen.

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Allein seit letzter Woche ist die Arm Holdings Aktie damit um -4,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,46 %. Im Jahr 2026 gab es für Arm Holdings bisher ein Plus von +187,38 %.

Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,58 % 1 Monat -22,46 % 3 Monate +113,05 % 1 Jahr +120,68 %

Informationen zur Arm Holdings Aktie

Stand: 13.07.2026, 18:56 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 279,30 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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