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    Besonders beachtet!

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    PayPal Aktie klettert deutlich - 13.07.2026

    Am 13.07.2026 ist die PayPal Aktie, bisher, um +3,50 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.

    Besonders beachtet! - PayPal Aktie klettert deutlich - 13.07.2026
    Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com

    PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

    Wie hat sich die PayPal-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Mit einer Performance von +3,50 % konnte die PayPal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PayPal Aktie. Nach einem Plus von +2,31 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 42,00, mit einem Plus von +3,50 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der PayPal Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +5,77 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,30 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PayPal um -19,49 % verloren.

    PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,65 %
    1 Monat +16,30 %
    3 Monate +5,77 %
    1 Jahr -33,58 %
    Stand: 13.07.2026, 18:57 Uhr

    Informationen zur PayPal Aktie

    Es gibt 882 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,11 Mrd. € wert.

    Der neue CEO hat ein klares Ziel: Mindestens 150 % Kursgewinn


    PayPal steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Kann der neue CEO aus einem angeschlagenen Zahlungsriesen eine Gewinneraktie machen?

    So schlagen sich die Wettbewerber von PayPal

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,14 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +2,34 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +2,63 %.

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    Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PayPal

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    -36,33 %
    -84,15 %
    +15,92 %
    +38,52 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U
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    Markt Bote
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