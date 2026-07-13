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    H2 Core AG: Insolvenz eröffnet – was Anleger jetzt wissen müssen

    Die H2 Core AG steht vor einem entscheidenden Schritt: Der Vorstand plant die umgehende Antragstellung auf Insolvenz in Eigenverwaltung, um das Kerngeschäft zu sichern.

    H2 Core AG: Insolvenz eröffnet – was Anleger jetzt wissen müssen
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • H2 Core AG gibt am 13.07.2026 (18:50 CET/CEST) bekannt, unverzüglich einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen zu wollen.
    • Die Entscheidung folgt auf eine angekündigte Bestandsaufnahme durch den neu bestellten Vorstand.
    • Es wird ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angestrebt.
    • Der operative Betrieb der Tochtergesellschaft H2 Core Systems GmbH soll zunächst nicht unmittelbar beeinträchtigt werden.
    • Ziel ist die Fortführung des Bestandsgeschäfts der Tochtergesellschaft.
    • Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars (Vorstand); Kontaktinformationen sind im Ad-hoc-Text (u. a. ir@h2core.com) angegeben.


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