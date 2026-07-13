Leifheit: FOCUS-Programm umgesetzt, Profit steigt, Prognose 2026 angepasst
Leifheit stellt die Weichen neu: Mit dem Programm „FOCUS“ will der Konzern Strukturen verschlanken, Prozesse digitalisieren und seine Ertragskraft nachhaltig stärken.
Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
- Vorstand beschließt Performanceprogramm "FOCUS" zur Vereinfachung der Organisation, Digitalisierung zentraler Prozesse und langfristigen Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität.
- Umsetzung führt konzernweit zu einer Reduzierung von bis zu 70 Stellen (Leifheit beschäftigt ~960 Mitarbeitende, davon ~360 in Deutschland).
- Ab dem Geschäftsjahr 2028 werden durch FOCUS dauerhaft jährliche Kostenvorteile von rund 7,5 Mio. EUR erwartet.
- Für die Umsetzung fallen einmalige Personal- und Sachaufwendungen von bis zu 9,6 Mio. EUR an; davon werden rund 5,4 Mio. EUR im Jahr 2026 ergebniswirksam.
- Vorläufiges erstes Halbjahr 2026: Umsatz 116,3 Mio. EUR (H1 2025: 123,4 Mio. EUR), Konzern-EBIT −2,7 Mio. EUR (H1 2025: 2,0 Mio. EUR).
- Prognose 2026 angepasst: leichter Umsatzrückgang gegenüber 236,2 Mio. EUR erwartet; Konzern-EBIT für 2026 nun 0 Mio. EUR (zuvor 10,0 Mio.), EBIT vor Sondereffekten 5,4 Mio. EUR; Free Cashflow erwartet 0 Mio. EUR (zuvor 6,4 Mio.).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Leifheit ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,39 % im
Plus.
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