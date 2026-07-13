Vossloh (VOS): Umsatz- und Ergebnisprognose 2026 angepasst – Aktie reagiert
Trotz gesenkter Prognose für 2026 bleibt der Blick nach vorn optimistisch: starke Auftragslage, Rekord-Backlog und positive Perspektiven bis 2030.
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
- Vorstand passt Prognose für 2026 an: Umsatz nun 1.510–1.610 Mio. € (bisher 1.560–1.660), EBITDA 195–210 Mio. € (bisher 215–230), EBIT 100–110 Mio. € (bisher 118,5–131).
- Vorläufige Zahlen erstes Halbjahr 2026: Umsatz 710,1 Mio. € (Vj. 582,6), EBITDA 80,9 Mio. € (Vj. 74,2), EBIT 32,4 Mio. € (Vj. 44,9).
- Gründe der Anpassung: geringere Abrufe aus Rahmenverträgen, Verschiebung geplanter Lieferungen ins Folgejahr, höhere Beschaffungs‑ und Logistikkosten sowie einmalige Aufwendungen für Kapazitätsanpassungen und M&A/Digitalausbau.
- Starkes operatives Geschäftszeichen: Auftragseingang H1 vorläufig 828,5 Mio. € (Vj. 623,7) und Auftragseingang/Backlog erreicht mit 1.140,7 Mio. € neuen Höchststand (Vj. 865,8) im Bahninfrastrukturgeschäft.
- Management-Einschätzung: Belastungen seien überwiegend temporär/einmalig; mittel‑ und langfristige Marktperspektiven bleiben sehr positiv; für 2027 wird deutliches organisches Wachstum und deutliche EBIT‑Verbesserung erwartet; Ziele für 2030 weiterhin in Sicht.
- Endgültige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 werden am 23. Juli 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Vossloh ist am 23.07.2026.
Der Kurs von Vossloh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,63 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 62,50EUR das entspricht einem Plus von +1,30 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.259,85PKT (+0,73 %).
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