Donald Trump erreichtet erneut die Seeblockade gegen den Iran - und will selbst für die Sicherung der Straße 20%-Zölle erheben! Das ist ein perfektes Rezept für einen explodierenden Ölpreis, denn die durchschnittliche Ladung eines Öltankers in der Straße von Hormus hat einen Wert von 140 Millionen Dollar. Das würde also durchschnittlich eine Gebühr für eine Durchfahrt der Straße von Hormus von 28 Millionen bedeuten - mehr als das Zehnfache, was der Iran im Höchstfall verlangen wollte! Heute nach dem "Massaker" in Südkorea (Kospi fast -9%, SK Hynix mit -16%) die Chip-Aktien an der Wall Street unter Druck..

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Das Video "Iran-Krieg: Trump will 20%-Zölle für Hormus - warum das irre ist! Marktgeflüster" sehen Sie hier..