🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKakao RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kakao
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU-Kommission nimmt Leder aus Regeln zum Waldschutz aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Rindsleder, runderneuerte Reifen und Sitze ausgenommen
    • Entwaldungsverordnung verschoben und abgeschwächt
    • Umweltverbände kritisieren Ausnahmeregelung für Leder
    EU-Kommission nimmt Leder aus Regeln zum Waldschutz aus
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission nimmt mehrere Produkte von Vorgaben zum Schutz von Wäldern aus. Unternehmen in der EU müssen damit weiterhin nicht nachweisen, dass Rinderhäute, -felle und -leder einen entwaldungsfreien Ursprung haben, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Mit einem nun angenommenen delegierten Rechtsakt wird die Pflicht unter anderem auch für runderneuerte Reifen, Soja-Saatgut und Kraftfahrzeug-Sitze gestrichen. Dagegen werden löslicher Kaffee, bestimmte Palmöl-Produkte und gefrorene Rinderzungen aufgenommen.

    Mit der sogenannten Entwaldungsverordnung sollen Wälder in Europa, aber auch international, etwa im Amazonasgebiet, vor Abholzung geschützt werden. Sie soll Unternehmen dazu verpflichten, nachzuweisen, dass bestimmte Produkte wie Kaffee, Kakao, Soja, Holz, Palmöl oder Rindfleisch, die in der EU in den Verkehr gebracht oder aus ihr ausgeführt werden, nicht zur Entwaldung oder Waldschädigung beitragen.

    Zuvor abgeschwächt und Start verschoben

    Die Verordnung sollte eigentlich ab Ende 2024 angewendet werden, aber der Start wurde verschoben und die Regeln abgeschwächt. Sie gelten grundsätzlich ab dem 30. Dezember 2026 für große und mittlere Betreiber sowie einige Kleinst- und Kleinunternehmen und ab dem 30. Juni 2027 für andere kleine Unternehmen.

    Die EU-Kommission hatte überprüft, ob Erzeugnisse aus den Regeln ausgenommen oder neu aufgenommen werden sollten und dafür auch Rückmeldung aus der Wirtschaft und von Organisationen berücksichtigt. Die neu genannten Produkte werden für alle erst zum 30. Dezember 2027 in den Anwendungsbereich aufgenommen.

    Kritik an Leder-Ausnahme

    Umweltverbände wie WWF Deutschland und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatten nach der Ankündigung im Mai insbesondere die Streichung von Rindsleder aus der Liste kritisiert. Sie sei wissenschaftlich nicht begründbar, teilte der WWF mit.

    Nach Angaben der EU-Kommission hat die Verordnung bereits vor ihrem Inkrafttreten Lieferketten transparenter gemacht und neue Marktchancen für entwaldungsfreie Produkte eröffnet./wea/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    EU-Kommission nimmt Leder aus Regeln zum Waldschutz aus Die EU-Kommission nimmt mehrere Produkte von Vorgaben zum Schutz von Wäldern aus. Unternehmen in der EU müssen damit weiterhin nicht nachweisen, dass Rinderhäute, -felle und -leder einen entwaldungsfreien Ursprung haben, wie die Brüsseler Behörde …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     