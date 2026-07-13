ROUNDUP
Vossloh senkt Erwartungen an 2026 leicht - Anleger reagieren entspannt
- Vossloh senkt Erwartungen wegen globaler Risiken
- Umsatzprognose bei 1,51 bis 1,61 Milliarden Euro
- Ebitda jetzt 195 bis 210 Millionen Euro erwartet
WERDOHL (dpa-AFX) - Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat vor dem Hintergrund gesamtwirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten seine Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr etwas gesenkt. Der Umsatz dürfte bei 1,51 bis 1,61 Milliarden Euro liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor war Vossloh von 1,56 bis 1,66 Milliarden Euro ausgegangen.
Den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht das Unternehmen nun bei 195 bis 210 Millionen Euro (zuvor 215 bis 230 Millionen Euro). Während die bisherige Erlösschätzung von Analysten noch das obere Ende der neuen Spanne erreicht, verfehlt das aktualisierte Ebitda-Ziel die Erwartungen.
Anleger zeigten sich dennoch gelassen, auch weil Vossloh die Belastungen als vorübergehend beziehungsweise einmalig ansieht. Vor diesem Hintergrund bestätigte der Konzern seine Erwartungen an das kommende Geschäftsjahr. So soll es weiter ein deutliches organisches Wachstum und eine klare Verbesserung des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) geben. Zugleich sieht sich Vossloh unverändert auf einem guten Weg, die für 2030 gesetzten Ziele zu erreichen.
Im ersten Halbjahr hatte Vossloh den Umsatz um gut ein Fünftel im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 710,1 Millionen Euro gesteigert. Das Ebitda legte von 74,2 auf 80,9 Millionen Euro zu. Beide Werte lagen oberhalb der Prognosen von Experten. Der Auftragseingang kletterte im ersten Halbjahr um ein knappes Drittel auf 828,5 Millionen Euro. Der Auftragsbestand stieg im Bahninfrastruktur-Geschäft auf ein Rekordhoch./he/edh
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie
Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 41,81 auf Tradegate (13. Juli 2026, 19:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um -11,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd..
Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +18,68 %/+39,53 % bedeutet.
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Sehr ruhig im Forum geworden.
Vossloh setzt auf Ausbau seiner digitalen Fähigkeiten
Feste Absicht zur Übernahme des LiDAR-Spezialisten Cordel Group PLC
6.5.2026 Dividende nach Rekordjahr erhöht
Die Aktionäre stimmten allen vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu