Nahost-Konflikt belastet - Tech-Werte unter Druck

Hallo linkshaender





Sorry für die späte Antwort. In der letzten Woche hatte ich leider nur wenig Zeit





aber ich habe mal ein bisschen über Klimaanlagen nachgedacht.





Die heissen Tage der letzten Woche haben bei vielen Menschen den Wunsch verstärkt, eine Klimaanlage zu installieren. Selbst die Grünen fordern inzwischen mehr Klimaanlagen. Perspektivisch wird es durch den Klimawandel in den kommenden Jahren noch wärmer – wodurch noch mehr Menschen Klimaanlagen kaufen werden.

Wir wollen heute Klimanlagen anschauen, die für private Wohnungen, Häuser oder kleine Büros geeignet sind. Es gibt noch Großanlagen, für Krankenhäuser, Kühlhäuser oder Reinräume, das machen wir das beim nächsten Mal.

Der ADAC hat vor kurzem Klimaanlagen getestet [1].

Es gibt Split-Klimaanlagen, bei denen der Kompressor außen und das Auslassgerät innen installiert werden. Diese Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Daneben gibt es noch mobile Klimageräte, die keine Installation benötigen, sondern einfach im Innenraum aufgestellt werden. Das ist physikalisch weniger effizient.

Am 03 Juli wurden Klimaanlagen dann auch im Poadcast „Ohne Aktien wird schwer“ besprochen. Ich kann das leider nicht verlinken – wer mag – einfach mal bei Spotify suchen.

Dort wurde gesagt, dass in den USA ca 90% der Haushalte eine Klimaanlage haben, in Europa 20%, Deuthland sogar nur 3%

Der Bedarf kommt hier von gewerblichen Kunden, Schulen, Kliniken, Unternehmen. Besprochen wurde hier Trane Technology. Wichtig ist hier insbesondere auch das Seroce Geschäft.

Besprochen wurde auch Beiref. In den letzten 5 Jahren hat sich die Aktie eher seitwaerts bewegt. Das Wachstum kam seither im Wesentlichen aus Zukaeufen. Sie sinf im Wesentlichen Grosshaendler und haben 10 % Umsatz mit eigenen Produkten.

Heute schauen wir erstmal die kleinen Anlagen für zu Hause an.





Competitor Landscape

Ich würde auf Anbieter fokussieren, die in Europa (Deutschland) anbieten, da hierzulande noch wenige Menschen eine Klimaanlage haben. Wenn die Sommer immer wärmer werden, dürfte hierzulande ein gutes Potential bestehen.

·Midea Group (0300)

·Mitsubishi Electric (6503)

·Hisense Home Appliances Group (0921)

·LG Electronics (066570)

·Panasonic Holdings (6752)

Daikin

Ist Marktführer in Europa mit einem Marktanteil von 15.5 % bei Luft-Wasser Wärmepumpen und 18 – 20 % bei Klimaanlagen. Allerdings ist diese Markstellung bereits eingepreist und deshalb liegt Daikin auch schon bei einem P/E von 25.

LG

Ist ein aufstrebender Konkurrent, der ebenfalls eine starke Marktstellung bei Klimanlagen in Europa hat. Allerdings kann ich leider nicht direkt in Korea kaufen, daher lass ich die nur zum Vergleich mitlaufen

Mitsubishi Electric

Ist ein Premiumhersteller bei fest-verrohrten Wärmepumpen. Klimaanlagen stellen einen eher kleineren Teil des Produktportfolios dar.

Die chinesischen Anbieter sind günstiger, aber noch nicht auf dem gleichen Qualitätsniveau wir die japanischen/koreanischen Anbieter. Auf der anderen Seite sind die chinesischen Anbieter auch deutlich günstiger im Preis – bei P/E 13 – 15. Und auch hier könnten die chinesischen Anbieter langsam den Markt aufrollen.

Business Performance

Rentabilität

Eigenkapital Rendite

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Revenue-Growth historic

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Financial Stability

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für Midea konnte ich leider aufgrund zu geringer Daten kein Ratio berechnen





Debt/Equity

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Share Performance





5Y Performance

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Im 5-Jahreschart liegt Mitsubish (290%) Panasonic (238 %) an die Spitze geschoben, vor Hisense (113%) und Midea (38%)









Valuation





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Die beiden japanischen Qualitätsproduzenten Daikin und Mitsubishi liegen dann leider auch in der Bewertung ganz vorn..

Summary

Naheliegend sind natürlich die beiden Qualitätsproduzenten, Daikin und Mitsubishi – allerdings eben auch mit einer hohen Bewertung. Von den Verkaufszahlen her interessant finde ich Midea. Ich denke, hier gibt es noch eine Wachstumschance. Panasonic habe ich jetzt weniger genau angeschaut, da die Klimaanlagen einen kleineren Teil des Umsatzes ausmachen und ich Panasonic eh schon im Depot habe. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich Panasonic mit den heutigen Multiples wahrscheinlich nicht ausgewählt hätte... und eigentlich ist es doch ganz nett gelaufen.

Was denkt Ihr?



