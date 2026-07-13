Aktien New York
Nahost-Konflikt belastet - Tech-Werte unter Druck
- US-Märkte geben nach und Leitindizes fallen
- Techwerte unter Druck durch KI-Kursgewinne
- Energieaktien profitieren von gestiegenen Ölpreisen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag aufgrund des wieder zugespitzten Konflikts zwischen den USA und dem Iran nachgegeben. Technologiewerte stehen angesichts enormer Kursgewinne infolge der KI-Euphorie besonders unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Montag zuletzt um 0,2 Prozent auf 52.515 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 7.525 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,7 Prozent auf 29.304 Punkte abwärts.
Nach neuen US-Angriffen auf den Iran kündigte US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe an, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Zugleich drohte er, dass die USA fortan für die sichere Fahrt durch die Straße von Hormus Einnahmen von 20 Prozent des Frachtwertes für sich beanspruchen. Das US-Militär hatte in der Nacht auf Montag den Iran erneut angegriffen, nachdem bereits am Wochenende Angriffe erfolgt waren.
Aus Branchensicht waren Energietitel wegen deutlich gestiegener Ölpreise im Zuge des eskalierten Nahost-Konflikts überdurchschnittlich stark gefragt. So legten die Titel von Chevron und ExxonMobil um 2,8 beziehungsweise 3,9 Prozent zu. Die Aktien des Chemiekonzerns Dow , der bei steigenden Ölpreisen durch massive Wettbewerbsvorteile bei den Produktionskosten profitiert, legten um 3,6 Prozent zu.
Nach einem starken US-Börsendebüt von SK Hynix am Freitag sackten die Anteilscheine des südkoreanischen Halbleiterkonzerns am Montag um 6,5 Prozent ab. Bereits an der Börse in Seoul war es am Morgen mit der Aktie steil nach unten gegangen, die ein Symbol für die KI-Begeisterung unter Privatanlegern geworden ist. Sie erlebte mit minus 15 Prozent den kräftigsten Kurssturz ihrer Geschichte.
Die Aktien von American Express stiegen um 1,3 Prozent, nachdem die US-Bank JPMorgan sie auf "Overweight" hochgestuft hatte. Angesichts des defensiven Charakters der Erträge des Kreditkartenanbieters sei ein leichter Bewertungsaufschlag im Vergleich zu den Wettbewerbern gerechtfertigt, schrieb Analyst Richard Shane.
Die Papiere von Conmed schnellten um 8,7 Prozent hoch, nachdem das Medizintechnik-Unternehmen Medienberichten zufolge verschiedene strategische Optionen - einschließlich eines möglichen Verkaufs - prüft. Zuvor hatten mehrere Finanzinvestoren Interesse an einer Übernahme bekundet./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Exxon Mobil Aktie
Die Exxon Mobil Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 312,1 auf Tradegate (13. Juli 2026, 19:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Exxon Mobil Aktie um -2,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Exxon Mobil bezifferte sich zuletzt auf 496,40 Mrd..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00USD.
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Hallo linkshaender
Die heissen Tage der letzten Woche haben bei vielen Menschen den Wunsch verstärkt, eine Klimaanlage zu installieren. Selbst die Grünen fordern inzwischen mehr Klimaanlagen. Perspektivisch wird es durch den Klimawandel in den kommenden Jahren noch wärmer – wodurch noch mehr Menschen Klimaanlagen kaufen werden.
Wir wollen heute Klimanlagen anschauen, die für private Wohnungen, Häuser oder kleine Büros geeignet sind. Es gibt noch Großanlagen, für Krankenhäuser, Kühlhäuser oder Reinräume, das machen wir das beim nächsten Mal.
Der ADAC hat vor kurzem Klimaanlagen getestet [1].
Es gibt Split-Klimaanlagen, bei denen der Kompressor außen und das Auslassgerät innen installiert werden. Diese Installation sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Daneben gibt es noch mobile Klimageräte, die keine Installation benötigen, sondern einfach im Innenraum aufgestellt werden. Das ist physikalisch weniger effizient.
Am 03 Juli wurden Klimaanlagen dann auch im Poadcast „Ohne Aktien wird schwer“ besprochen. Ich kann das leider nicht verlinken – wer mag – einfach mal bei Spotify suchen.
Dort wurde gesagt, dass in den USA ca 90% der Haushalte eine Klimaanlage haben, in Europa 20%, Deuthland sogar nur 3%
Der Bedarf kommt hier von gewerblichen Kunden, Schulen, Kliniken, Unternehmen. Besprochen wurde hier Trane Technology. Wichtig ist hier insbesondere auch das Seroce Geschäft.
Besprochen wurde auch Beiref. In den letzten 5 Jahren hat sich die Aktie eher seitwaerts bewegt. Das Wachstum kam seither im Wesentlichen aus Zukaeufen. Sie sinf im Wesentlichen Grosshaendler und haben 10 % Umsatz mit eigenen Produkten.
Heute schauen wir erstmal die kleinen Anlagen für zu Hause an.
Competitor Landscape
Ich würde auf Anbieter fokussieren, die in Europa (Deutschland) anbieten, da hierzulande noch wenige Menschen eine Klimaanlage haben. Wenn die Sommer immer wärmer werden, dürfte hierzulande ein gutes Potential bestehen.
·Midea Group (0300)
·Mitsubishi Electric (6503)
·Hisense Home Appliances Group (0921)
·LG Electronics (066570)
·Panasonic Holdings (6752)
Daikin
Ist Marktführer in Europa mit einem Marktanteil von 15.5 % bei Luft-Wasser Wärmepumpen und 18 – 20 % bei Klimaanlagen. Allerdings ist diese Markstellung bereits eingepreist und deshalb liegt Daikin auch schon bei einem P/E von 25.
LG
Ist ein aufstrebender Konkurrent, der ebenfalls eine starke Marktstellung bei Klimanlagen in Europa hat. Allerdings kann ich leider nicht direkt in Korea kaufen, daher lass ich die nur zum Vergleich mitlaufen
Mitsubishi Electric
Ist ein Premiumhersteller bei fest-verrohrten Wärmepumpen. Klimaanlagen stellen einen eher kleineren Teil des Produktportfolios dar.
Die chinesischen Anbieter sind günstiger, aber noch nicht auf dem gleichen Qualitätsniveau wir die japanischen/koreanischen Anbieter. Auf der anderen Seite sind die chinesischen Anbieter auch deutlich günstiger im Preis – bei P/E 13 – 15. Und auch hier könnten die chinesischen Anbieter langsam den Markt aufrollen.
Business Performance
Rentabilität
Eigenkapital Rendite
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Revenue-Growth historic
Financial Stability
Share Performance
Im 5-Jahreschart liegt Mitsubish (290%) Panasonic (238 %) an die Spitze geschoben, vor Hisense (113%) und Midea (38%)
Valuation
Die beiden japanischen Qualitätsproduzenten Daikin und Mitsubishi liegen dann leider auch in der Bewertung ganz vorn..
Summary
Naheliegend sind natürlich die beiden Qualitätsproduzenten, Daikin und Mitsubishi – allerdings eben auch mit einer hohen Bewertung. Von den Verkaufszahlen her interessant finde ich Midea. Ich denke, hier gibt es noch eine Wachstumschance. Panasonic habe ich jetzt weniger genau angeschaut, da die Klimaanlagen einen kleineren Teil des Umsatzes ausmachen und ich Panasonic eh schon im Depot habe. Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich Panasonic mit den heutigen Multiples wahrscheinlich nicht ausgewählt hätte... und eigentlich ist es doch ganz nett gelaufen.
Was denkt Ihr?
Meine Zahlen fehlen noch, hier sind sie nun...
Für das Q2/2026 sind bei mir folgende Divis eingegangen:
A. Couche-Tard, Pentair, BAT, P&G, Verizon, KMI, Orca Energy, Spark NZ, Dt. Telekom, Dt. Post, E.ON, GSK, Altria, HSBC, MDLZ, Diageo, BBD pref., Pelikan Holding, Pentair, BAT, P&G, Verizon, KMI, Haleon, Unilever, Shell, IP, PepsiCo, Primerica und XTrackers Euro Divi (DBX1D3)XTrackers Euro Divi (DBX1D3)
Zusammen 4298,74 Euro netto. Darin ist jedoch eine Liquidation-Schlussauschüttung von CCP AG enthalten.
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Folgende Länder befinden sich in meinen Depots:
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png AU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png NZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/vg.png VG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ch.png CH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ie.png IE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png BR
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Was gibt es neues bei mir?
- Mein Sparpläne (DBX1D3, MDLZ) laufen weiter, Diageo plc wurde zu Gunsten von MDLZ gestoppt.
- 3M Spin-off Solventum Corp. zahlt nach wie vor keine Divis, wird aber vorerst weiter gehalten.
- Die CCP AG i.L. hat die Liquidation-Schlussauschüttung ausgezahlt und wird bald aus dem Handelsregister gelöscht.
- Verkäufe: Südzucker AG
- Käufe: Pentair, APA Group, PepsiCo, IP, Spark NZ, Orca Energy, Cemig S/A