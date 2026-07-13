🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    493 Aufrufe 493 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nahost-Konflikt belastet - Tech-Werte unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Märkte geben nach und Leitindizes fallen
    • Techwerte unter Druck durch KI-Kursgewinne
    • Energieaktien profitieren von gestiegenen Ölpreisen
    Aktien New York - Nahost-Konflikt belastet - Tech-Werte unter Druck
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag aufgrund des wieder zugespitzten Konflikts zwischen den USA und dem Iran nachgegeben. Technologiewerte stehen angesichts enormer Kursgewinne infolge der KI-Euphorie besonders unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Montag zuletzt um 0,2 Prozent auf 52.515 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 0,7 Prozent auf 7.525 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,7 Prozent auf 29.304 Punkte abwärts.

    Nach neuen US-Angriffen auf den Iran kündigte US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe an, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Zugleich drohte er, dass die USA fortan für die sichere Fahrt durch die Straße von Hormus Einnahmen von 20 Prozent des Frachtwertes für sich beanspruchen. Das US-Militär hatte in der Nacht auf Montag den Iran erneut angegriffen, nachdem bereits am Wochenende Angriffe erfolgt waren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones!
    Short
    58.348,65€
    Basispreis
    51,59
    Ask
    × 8,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    45.855,14€
    Basispreis
    58,20
    Ask
    × 7,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Aus Branchensicht waren Energietitel wegen deutlich gestiegener Ölpreise im Zuge des eskalierten Nahost-Konflikts überdurchschnittlich stark gefragt. So legten die Titel von Chevron und ExxonMobil um 2,8 beziehungsweise 3,9 Prozent zu. Die Aktien des Chemiekonzerns Dow , der bei steigenden Ölpreisen durch massive Wettbewerbsvorteile bei den Produktionskosten profitiert, legten um 3,6 Prozent zu.

    Nach einem starken US-Börsendebüt von SK Hynix am Freitag sackten die Anteilscheine des südkoreanischen Halbleiterkonzerns am Montag um 6,5 Prozent ab. Bereits an der Börse in Seoul war es am Morgen mit der Aktie steil nach unten gegangen, die ein Symbol für die KI-Begeisterung unter Privatanlegern geworden ist. Sie erlebte mit minus 15 Prozent den kräftigsten Kurssturz ihrer Geschichte.

    Die Aktien von American Express stiegen um 1,3 Prozent, nachdem die US-Bank JPMorgan sie auf "Overweight" hochgestuft hatte. Angesichts des defensiven Charakters der Erträge des Kreditkartenanbieters sei ein leichter Bewertungsaufschlag im Vergleich zu den Wettbewerbern gerechtfertigt, schrieb Analyst Richard Shane.

    Die Papiere von Conmed schnellten um 8,7 Prozent hoch, nachdem das Medizintechnik-Unternehmen Medienberichten zufolge verschiedene strategische Optionen - einschließlich eines möglichen Verkaufs - prüft. Zuvor hatten mehrere Finanzinvestoren Interesse an einer Übernahme bekundet./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Exxon Mobil Aktie

    Die Exxon Mobil Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 312,1 auf Tradegate (13. Juli 2026, 19:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Exxon Mobil Aktie um -2,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Exxon Mobil bezifferte sich zuletzt auf 496,40 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00USD.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Nahost-Konflikt belastet - Tech-Werte unter Druck Die US-Aktienmärkte haben am Montag aufgrund des wieder zugespitzten Konflikts zwischen den USA und dem Iran nachgegeben. Technologiewerte stehen angesichts enormer Kursgewinne infolge der KI-Euphorie besonders unter Druck. Der Leitindex Dow Jones …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     