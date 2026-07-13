Hapag-Lloyd-Aktie steigt: Ergebnisprognose fürs laufende Jahr angehoben
Hapag-Lloyd schraubt seine Erwartungen für 2026 deutlich nach oben – getragen von kräftiger Nachfrage und steigenden Spotfrachtraten, trotz anhaltender Unsicherheiten.
Foto: Marcus Brandt - dpa
- Hapag‑Lloyd hebt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an.
- Begründung: zuletzt starke Marktnachfrage und positive Entwicklung der Spotfrachtraten.
- Neues Konzern‑EBITDA erwartet bei 2,7–3,7 Mrd. USD (zuvor 1,1–3,1 Mrd. USD); in Euro: 2,3–3,2 Mrd. EUR (zuvor 0,9–2,6 Mrd. EUR).
- Neues Konzern‑EBIT erwartet bei 0,1–1,1 Mrd. USD (zuvor −1,5–0,5 Mrd. USD); in Euro: 0,1–1,0 Mrd. EUR (zuvor −1,3–0,4 Mrd. EUR).
- Hinweis auf hohe Unsicherheit der Prognose aufgrund volatiler Frachtraten und großer geopolitischer Herausforderungen.
- Veröffentlichung als Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 am 13.07.2026 über EQS; Emittent ist für den Inhalt verantwortlich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Hapag-Lloyd ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Hapag-Lloyd lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 123,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,49 % im
Plus.
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