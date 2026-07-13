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    Besonders beachtet!

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    Intuit Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Intuit Aktie bisher um +7,58 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intuit Aktie.

    Besonders beachtet! - Intuit Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.07.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Intuit ist ein US-Softwarekonzern für Finanz- und Steuerlösungen. Hauptprodukte: TurboTax (Steuer), QuickBooks (Buchhaltung), Credit Karma (Kredit-Score), Mailchimp (Marketing). Starke Marktstellung bei KMU und Privatkunden in den USA, wachsend in Cloud- und Plattformdiensten. Wichtige Konkurrenten: H&R Block, Xero, Sage, FreshBooks. USP: integriertes Ökosystem, starke Marke, große Datenbasis und Automatisierung.

    Wie hat sich die Intuit-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Intuit Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,58 % auf 259,10 zulegen. Das sind +18,25  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Intuit Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -19,35 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intuit Aktie damit um +7,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intuit -57,73 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,87 % geändert.

    Intuit Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,85 %
    1 Monat +8,63 %
    3 Monate -19,35 %
    1 Jahr -62,33 %
    Stand: 13.07.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Intuit Aktie

    Es gibt 274 Mio. Intuit Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,01 Mrd.EUR € wert.

    Intuit Inc. Sued for Securities Fraud After Reporting Weak Tax Season Revenue Precipitating 20% Stock Drop – Investors Notified to Contact BFA Law


    Leading securities law firm Bleichmar Fonti & Auld LLP announces that a class action lawsuit has been filed against Intuit Inc. (NASDAQ:INTU) and certain of the company’s senior executives for securities fraud after significant stock drops resulting …

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    INTU) Stockholders to Contact the Firm for Information About Their Rights


    Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, announces a class action lawsuit on behalf of purchasers of securities of Intuit Inc. (NASDAQ: INTU) between August 22, 2025 and May 20, 2026. Intuit describes itself as a company that “provides …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Paychex, Block (A) und Co.

    Paychex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,09 %. Block (A) notiert im Plus, mit +1,33 %.

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    Ob die Intuit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intuit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intuit

    +7,39 %
    +8,19 %
    +6,48 %
    -18,99 %
    -62,14 %
    -43,73 %
    -43,21 %
    +130,38 %
    +1.359,40 %
    ISIN:US4612021034WKN:886053
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