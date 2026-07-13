Börsen Update
Börsen Update USA - 13.07. - US Tech 100 schwach -1,87 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:57:07) bei 52.454,93 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: Salesforce +4,89 %, Chevron Corporation +3,35 %, Visa (A) +3,11 %, Microsoft +2,05 %, Amazon +1,42 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,12 %, Boeing -2,63 %, Caterpillar -1,98 %, Sherwin-Williams -1,38 %, The Home Depot -1,22 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.274,63 PKT und fällt um -1,87 %.
Top-Werte: Intuit +7,58 %, Workday (A) +5,14 %, Diamondback Energy +4,46 %, Thomson Reuters +4,36 %, Automatic Data Processing +4,26 %
Flop-Werte: Astera Labs -13,00 %, SanDisk Corporation -11,94 %, AppLovin Registered (A) -11,16 %, Marvell Technology -7,78 %, Arm Holdings -7,59 %
Der S&P 500 steht bei 7.524,08 PKT und verliert bisher -0,65 %.
Top-Werte: Intuit +7,58 %, FactSet Research Systems +5,36 %, Valero Energy +5,33 %, Workday (A) +5,14 %, Gartner +5,10 %
Flop-Werte: SanDisk Corporation -11,94 %, AppLovin Registered (A) -11,16 %, Western Digital -6,78 %, Seagate Technology Holdings -6,27 %, Intel -6,27 %
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