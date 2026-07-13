Draegerwerk: Umsatz wächst stark, Gewinn über Vorjahr – positiver Ausblick
Starkes erstes Halbjahr 2026: Umsatz und Profitabilität legen deutlich zu, beide Segmente wachsen, die EBIT-Marge steigt spürbar – Grundlage für eine optimistischere Prognose.
Foto: Drägerwerk AG
- Gesamtumsatz H1 2026 währungsbereinigt +7,7% (nominal +6,2%) auf rund 1.603 Mio. Euro (≈ +93 Mio. gegenüber H1 2025).
- Beide Segmente wuchsen: Medizintechnik währungsbereinigt +7,6% auf rund 898 Mio. Euro; Sicherheitstechnik währungsbereinigt +7,8% auf rund 706 Mio. Euro.
- EBIT H1 mehr als verdreifacht auf rund 64 Mio. Euro; EBIT‑Marge verbessert auf ~4,0% (H1 2025: 1,3%); Bruttomarge stieg auf ~46,5%; im EBIT enthalten ein Einmaleffekt aus Zollrückzahlungen von 7,8 Mio. Euro.
- Auftragseingang H1 währungsbereinigt +1,8% auf rund 1.747 Mio. Euro; Sicherheitstechnik +9,5% auf ~791 Mio. Euro, Medizintechnik -3,7% auf ~956 Mio. Euro (bereinigt um den Großauftrag aus Mexiko wäre er annähernd stabil).
- Q2: Auftragseingang rund 883 Mio. Euro (+0,3% währungsbereinigt), Umsatz rund 847 Mio. Euro (+8,5% währungsbereinigt); Q2‑EBIT rund 46 Mio. Euro, EBIT‑Marge ~5,4%.
- Prognose 2026: währungsbereinigter Umsatzanstieg erwartet von 2,0–6,0%; EBIT‑Marge angehoben auf 5,5–7,5% (vorher 5,0–7,5%).
Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 87,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,73 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.245,89PKT (+0,65 %).
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