Draegerwerk: H1 2026 – Sales up, earnings above prior year, upbeat outlook
Strong first-half momentum: rising sales, a tripled EBIT margin, and solid order intake set the stage for an upgraded 2026 outlook.
Foto: Drägerwerk AG
- Net sales in H1 2026 rose 7.7% (net of currency effects) to about EUR 1,603 million, up from EUR 1,510.2 million in H1 2025
- Medical division net sales around EUR 898 million and Safety division around EUR 706 million, up 7.6% and 7.8% respectively
- EBIT more than tripled to around EUR 64 million, with an EBIT margin of about 4.0% (vs. 1.3% in H1 2025); gross margin about 46.5%
- One-off effect: EUR 7.8 million from refunded customs payments included in EBIT
- Order intake H1 2026 around EUR 1,747 million, up 1.8% (net FX); Safety division +9.5%, Medical division -3.7% due to the Mexico-order effect
- Forecast for 2026: net sales expected to grow 2.0–6.0% (net FX); EBIT margin raised to 5.5–7.5% (from 5.0–7.5%); half-year report to be published on July 30, 2026
The price of Draegerwerk at the time of the news was 87,10EUR and was up +4,25 % compared with the previous day.
At this time, the index SDAX was at 18.251,30PKT (+0,68 %).
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