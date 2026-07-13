SpaceX Aktienkurs sinkt weiter - 13.07.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SpaceX Aktionäre einen Verlust von -8,86 % hinnehmen.

Mit einer Performance von -5,20 % musste die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,50 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,20 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,22 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SpaceX -8,86 % verloren.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,80 % 1 Monat -17,22 % 3 Monate -8,86 % 1 Jahr -8,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Stand: 13.07.2026, 20:27 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der SpaceX-Aktie. Die Diskussion dreht sich um sinnvolle Einstiegskurse (z. B. erst knapp über 90€; IPO-Preis darunter) und darum, ob der Kurs die Aussichten wirklich widerspiegelt. Kritische Stimmen sehen eine überhöhte Valuation, während andere eine faire Bewertung um ca. 70 Mrd. USD anstreben. Puts und technische Absicherung werden ebenfalls thematisiert.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 912,20 Mrd. € wert.

An starken Meinungen zur Aktie von SpaceX herrscht derzeit kein Mangel. Besonders hart hat jetzt Fondsmanager George Noble gegen das Unternehmen ausgeteilt.

Nach neuen Mehrjahrestiefs stand es um die Anteile der Deutschen Telekom zuletzt sehr schlecht, doch in den vergangenen Tagen hat sie sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Doch reicht das auch? Deutsche Telekom: Erst neue Mehrjahrestiefs ... Die …

Wochenausblick Börse vom 13.07.2026

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,64 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,43 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,61 %. Northrop Grumman ist heute unverändert

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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