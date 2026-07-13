Besonders beachtet!
Rocket Lab Corporation Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 13.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die Rocket Lab Corporation Aktie bisher Verluste von -5,35 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rocket Lab Corporation Aktie.
Rocket Lab Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.07.2026
Die Rocket Lab Corporation Aktie notiert aktuell bei 67,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,35 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,80 € entspricht. Der Kursrückgang der Rocket Lab Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,66 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,35 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rocket Lab Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,84 % bestehen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -25,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rocket Lab Corporation auf +12,20 %.
Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-25,17 %
|1 Monat
|-28,31 %
|3 Monate
|+20,84 %
|1 Jahr
|+105,36 %
Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie
Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,02 Mrd. € wert.
Ist SpaceX der größte Anlagebetrug aller Zeiten?
An starken Meinungen zur Aktie von SpaceX herrscht derzeit kein Mangel. Besonders hart hat jetzt Fondsmanager George Noble gegen das Unternehmen ausgeteilt.
DAX dreht nach Iran-Schock: Nvidia vor Kaufsignal, SpaceX weiter im Absturz
Wochenausblick Börse vom 13.07.2026
Rocket Lab Corporation Aktie jetzt kaufen?
Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.