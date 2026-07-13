Rocket Lab Corporation Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 13.07.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rocket Lab Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,84 % bestehen.

Die Rocket Lab Corporation Aktie notiert aktuell bei 67,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,35 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,80 € entspricht. Der Kursrückgang der Rocket Lab Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,66 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,35 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -25,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,31 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rocket Lab Corporation auf +12,20 %.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -25,17 % 1 Monat -28,31 % 3 Monate +20,84 % 1 Jahr +105,36 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Stand: 13.07.2026, 20:27 Uhr

Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,02 Mrd. € wert.

An starken Meinungen zur Aktie von SpaceX herrscht derzeit kein Mangel. Besonders hart hat jetzt Fondsmanager George Noble gegen das Unternehmen ausgeteilt.

Wochenausblick Börse vom 13.07.2026

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Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.