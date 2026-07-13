Tesla Aktie heute im Minus (345,20€) - 13.07.2026

Die Tesla Aktie ist bisher um -3,36 % auf 345,20€ gefallen. Das sind -12,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,41 %, geht es heute bei der Tesla Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,20 % bestehen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +0,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tesla um -10,03 % verloren.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,57 % 1 Monat -1,38 % 3 Monate +18,20 % 1 Jahr +29,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Stand: 13.07.2026, 20:27 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Tesla-Aktie. Hauptthemen sind Skepsis gegenüber Robotaxi/Optimus-Vorhersagen, der Einfluss von FSD-Features auf die Fundamentals, Diskussionen zu Sensorik-Updates und Sicherheitsregulierungen (China-Buttons, NHTSA-Untersuchungen, Haftungsfälle). Dazu kommen Debatten über hohe Kursziele jenseits des ATH und der Einfluss von Elon Musk auf die Marktstimmung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Bil. € wert.

An starken Meinungen zur Aktie von SpaceX herrscht derzeit kein Mangel. Besonders hart hat jetzt Fondsmanager George Noble gegen das Unternehmen ausgeteilt.

Vor allem an der technologielastigen US-Börse Nasdaq werden am Montag Verluste erwartet. Techwerte stehen angesichts enormer Kursgewinne infolge der KI-Euphorie weiter unter Abgabedruck. Hinzu kommt eine gewisse Verunsicherung durch wieder steigende …

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 375 auf 400 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois hob am Sonntag erneut seine Schätzungen, nachdem der Autoabsatz des zweiten Quartals die …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ford Motor, Toyota und Co.

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,40 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,45 %. NIO legt um +3,58 % zu

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar