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    Besonders beachtet!

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    Tesla Aktie heute im Minus (345,20€) - 13.07.2026

    Am 13.07.2026 ist die Tesla Aktie, bisher, um -3,36 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie heute im Minus (345,20€) - 13.07.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.07.2026

    Die Tesla Aktie ist bisher um -3,36 % auf 345,20 gefallen. Das sind -12,00  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,41 %, geht es heute bei der Tesla Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,20 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +0,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tesla um -10,03 % verloren.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,57 %
    1 Monat -1,38 %
    3 Monate +18,20 %
    1 Jahr +29,44 %
    Stand: 13.07.2026, 20:27 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Tesla-Aktie. Hauptthemen sind Skepsis gegenüber Robotaxi/Optimus-Vorhersagen, der Einfluss von FSD-Features auf die Fundamentals, Diskussionen zu Sensorik-Updates und Sicherheitsregulierungen (China-Buttons, NHTSA-Untersuchungen, Haftungsfälle). Dazu kommen Debatten über hohe Kursziele jenseits des ATH und der Einfluss von Elon Musk auf die Marktstimmung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Zur Tesla Diskussion

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    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -3,63 %
    +0,57 %
    -1,38 %
    +18,20 %
    +29,44 %
    +42,71 %
    +81,63 %
    +72,08 %
    +32.779,66 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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