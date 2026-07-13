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    Besonders beachtet!

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    AST SpaceMobile Registered (A) Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 13.07.2026

    Am 13.07.2026 ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie, bisher, um -7,17 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - AST SpaceMobile Registered (A) Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 13.07.2026
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    AST SpaceMobile Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.07.2026

    Die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 59,60 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,17 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,60  entspricht. Die Talfahrt der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 59,60, mit einem Minus von -7,17 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -21,26 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie damit um -22,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,20 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AST SpaceMobile Registered (A) -2,95 % verloren.

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    AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,02 %
    1 Monat -17,20 %
    3 Monate -21,26 %
    1 Jahr +59,69 %
    Stand: 13.07.2026, 20:28 Uhr

    Informationen zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie

    Es gibt 299 Mio. AST SpaceMobile Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,81 Mrd. € wert.

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    AST SpaceMobile Registered (A)

    -8,26 %
    -22,02 %
    -17,20 %
    -21,26 %
    +59,69 %
    +189,29 %
    ISIN:US00217D1000WKN:A3CL8W
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