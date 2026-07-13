AST SpaceMobile Registered (A) Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 13.07.2026

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -21,26 % hinzunehmen.

Die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 59,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,17 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,60 € entspricht. Die Talfahrt der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,77 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 59,60€, mit einem Minus von -7,17 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie damit um -22,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,20 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AST SpaceMobile Registered (A) -2,95 % verloren.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,02 % 1 Monat -17,20 % 3 Monate -21,26 % 1 Jahr +59,69 %

Informationen zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie

Stand: 13.07.2026, 20:28 Uhr

Es gibt 299 Mio. AST SpaceMobile Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,81 Mrd. € wert.

An starken Meinungen zur Aktie von SpaceX herrscht derzeit kein Mangel. Besonders hart hat jetzt Fondsmanager George Noble gegen das Unternehmen ausgeteilt.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.