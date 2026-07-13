OHB Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.07.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,59 % verliert die OHB Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 263,00€, mit einem Minus von -2,59 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Obwohl die OHB Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,32 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -12,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,82 %. Im Jahr 2026 gab es für OHB bisher ein Plus von +139,11 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,46 % 1 Monat -36,82 % 3 Monate +1,32 % 1 Jahr +253,02 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 13.07.2026, 20:29 Uhr

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,47 Mrd. € wert.

EQS-News: J.P. Morgan SE / Key word(s): Miscellaneous Stabilisation Notice 13.07.2026 / 19:40 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 13 July 2026 Not for distribution, directly or indirectly, in or into …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,05 %. Airbus notiert im Minus, mit -1,25 %. Leonardo notiert im Minus, mit -2,19 %. Lockheed Martin verliert -0,61 % Northrop Grumman notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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