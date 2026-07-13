Drägerwerk nach Quartalszahlen etwas optimistischer für 2026 - Aktie legt zu
- Drägerwerk blickt nach Q2 zuversichtlicher aufs Jahr
- Ebit-Marge jetzt 5,5 bis 7,5 Prozent prognostiziert
- Umsatz währungsbereinigt um 2 bis 6 Prozent gestiegen
LÜBECK (dpa-AFX) - Das Medizintechnik-Unternehmen Drägerwerk blickt nach einem guten zweiten Quartal etwas zuversichtlicher auf das laufende Geschäftsjahr. Die Ebit-Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern) dürfte aufgrund einer starken operativen Geschäftsentwicklung und Zollrückzahlungen nun bei 5,5 bis 7,5 Prozent liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor war Drägerwerk am unteren Ende der Spanne von 0,5 Prozentpunkten weniger ausgegangen. Beim Umsatz erwartet der Konzern ein währungsbereinigtes Plus von zwei bis sechs Prozent.
Im zweiten Quartal waren die Erlöse in dieser Berechnung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf 847 Millionen Euro gestiegen. Analysten hatten hier nur mit 820 Millionen Euro gerechnet. Das Ebit legte um mehr als das Doppelte auf 46 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg von 2,6 auf 5,4 Prozent.
Anleger zeigten sich erfreut. Die Drägerwerk-Aktie stieg im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 2,6 Prozent./he/edh
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 87,20 auf Tradegate (13. Juli 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +1,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 749,92 Mio..
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -16,48 %/+2,97 % bedeutet.
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Ich erkenne die Denke von SD natürlich auch und weiss, dass er an der bestehenden Kapitalstruktur mitsamt Vorzügen am liebsten auf ewig festhalten will. Aber man hat in der Vergangenheit auf Druck von aussen (und Beratern) immerhin auch bei den Genussscheinen letztlich eingelenkt und die Kapitalstruktur am Ende doch verändert. Es gibt prominente Beispiele dafür, dass man bei familiengeführten KGaAs Vorzugsaktien am Ende wieder aufgegeben und in Stämme umgewandelt hat (zB Hornbach, Fresenius). Warum ? Weil man (1) in einer KGaA über die Komplementärrolle der Familie alleine aufgrund der Rechtsform immer die Kontrolle behält, auch wenn man nicht mehr die Mehrheit der stimmberechtigten Kommanditaktien hält und (2) weil man die Aktien am Kapitalmarkt - insbesondere bei ausländischen Investoren -wesentlich attraktiver und noch liquider macht, wenn es nur eine Gattung gibt. Tatsache ist, das SD mit den alleine von den Vorzugsktionären blockierten Kapitalbeschaffungsbeschlüssen vor die Wand gelaufen ist. Er muss dieses Problem irgendwie lösen, ansonsten ist eine Kapitalbeschaffung über die Ausgabe neuer Aktien schlichtweg nicht mehr möglich. Ironischerweise hätte die Familie dieses Problem vermutlich nicht gehabt, wenn es schon jetzt nur eine Aktiengattung (Stämme) gegeben hätte, da es vermutlich keine HV-Mehrheit aller Stammaktionäre gegen die Kapitalmassnahme gegeben hätte.
Letztes Jahr gab es Gegenwind von den Währungen und den Zöllen.
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/unternehmersicht-drager-plotzliche-kurswechsel-sind-halt-schlecht-15739947.html