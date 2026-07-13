Drägerwerk nach Quartalszahlen etwas optimistischer für 2026 - Aktie legt zu

Letztes Jahr gab es Gegenwind von den Währungen und den Zöllen.

Dieses Jahr gibt es nur eine marginale Zusatzbelastung aus beiden, die Währungsseite hat sich vielfach sogar zum Positiven gedreht, bei USD in etwa neutral.

Kein Gegenwind bedeutete die letzten Jahre eher Rückenwind.

Die letzten Informationen gab es auf der HV. Die Reden der Manager klingen zuversichtlich insbesondere zu China, Verteidigung und Kundenfeedback zur stummen Intensivstation.

In der Medtech Industrie ist die Chipkostenexplosion kostentreibend. Dräger ist hier sicherlich auch exponiert und hat höhere Kosten, aber dafür hilft dann wieder die Währungsseite. Ich rechne mit einem sehr soliden Quartal. Q2 2025 hatte eine sehr hohe Vergleichsbasis bei den Aufträgen der Medtechsparte (Grossauftrag Mexiko), dafür waren sie bei Safety leichter.

Die Bruttomarge war in Q1 26 sensationell hoch mit über 46%. in Q2 2025 war sie rückläufig (auch wegen der neuen Effekte damals). Ich denke, sie wird in Q2 2026 bei ca 45% und somit 100bsp höher stehen als letztes Jahr. Bei 800m Umsatz rechne ich mit EUR 30m EBIT in Q2, also 10mio mehr als in Q2 25. Somit in H1 48m EBIT und somit 28m mehr als in H1 25. Würde man das in das zweite Halbjahr duplizieren, käme man auf 56m mehr EBIT für 2026, also insgesamt ca. 290m EBIT -- 10% mehr als der Consensus. Bei 15mio Finanzergebnis und 30% Steuerquote und ein paar Minoriäten sind 10 Euro EPS schon dieses Jahr möglich. Träumen erlaubt.