VW-Lkw-Holding Traton mit mehr operativem Gewinn als erwartet - Aktie legt zu
- Traton meldet bereinigtes Ergebnis 957 Mio Euro
- Bereinigte operative Rendite 8,1 Prozent im Quartal
- International Motors verbuchte zollbezogene Forderungen
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW-Nutzfahrzeugtochter Traton hat beim Gewinn für das abgelaufene Quartal besser abgeschnitten als von Experten erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis habe im zweiten Jahresviertel bei 957 Millionen Euro gelegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montagabend mit. Die bereinigte operative Rendite habe somit 8,1 Prozent betragen. Beides liege deutlich über der aktuellen Markterwartung.
Diese Entwicklung sei in erster Linie auf das US-Geschäft International Motors zurückzuführen, hieß es weiter. Dort seien im zweiten Quartal zusätzliche zollbezogene Forderungen verbucht worden, die keinen Einfluss auf den Cashflow hätten. Der Netto-Cashflow von Traton Operations habe mit minus 18 Millionen Euro unter den Markterwartungen gelegen.
Anleger zeigten sich über das Gesamtpaket an Neuigkeiten erfreut. Die Traton-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um gut ein Prozent zu./he/edh
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 71,50 auf Tradegate (13. Juli 2026, 20:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,75 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +26,16 %/+83,63 % bedeutet.
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Bei einer AfD Regierung 2027 dürfte es auch mit der deutschen Automobilindustrie und den Verbrennern endlich wieder bergauf gehen ;-)
Nein, das Gegenteil wird der Fall sein. Ich habe selbst sowas miterlebt in einem anderen Bereich. Ebenfalls Poltik, Gewerkschaft usw. stark. Es war ganz einfach. E Firma wurde verkauft und in verschiedene Firmen/Subfirmen aufgeteilt. Anschließend wurde ausgeschlachtet. Das ist einfacher als viele Leute denken. Es kommt auf das Firmenkonstrukt an. Oftmals wird umfirmiert, danach kommt Kahlschlag. Politik ist absolut keine Hürde. Man siehts doch an der Kohleindustrie, die komplett an Indien ging. Die verantwortlichen Typen wurden dafür belohnt und hunderttausende arbeitslos. Ich sehe das hier als Chance. Wenn man negativ eingestellt ist, kauft man VW Aktien weder für 70, noch für 60, noch für 50, sondern gar nicht.
Mit Sparen allein verdient man kein Geld. Man verliert zwar dann keines, aber verdient auch nichts.
- Der fehlende Absatzmarkt Russland.
Der wird jetzt von den Chinesen beackert. Die Sanktionen aus westlicher Seite fliegen nur dem Westen um die Ohren.
- Altbackenes Image
Man kann es ziemlich vergleichen mit der deutschen Klavierindustrie. Deutsche Marken waren jahrzehntelang das beste weltweit, außer Steinway.