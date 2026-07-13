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    Raketenangriff auf Saudi-Arabien abgewehrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalition fing nach eigenen Angaben Raketen ab
    • Luftangriffe auf Flughafen in Sanaa, Huthi drohen
    • Konflikt seit 2014, Huthi vom Iran unterstützt
    Raketenangriff auf Saudi-Arabien abgewehrt
    Foto: Stringer - dpa

    SANAA (dpa-AFX) - Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat nach eigenen Angaben ballistische Raketen abgefangen, die von der Huthi-Miliz abgeschossen worden sein sollen. Sie wurden einem Sprecher der Koalition zufolge auf die südliche Region Saudi-Arabiens abgefeuert. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

    In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa hatte es am frühen Nachmittag Luftangriffe auf den Flughafen gegeben. Die Huthi warfen Saudi-Arabien vor, diese durchgeführt zu haben und drohten mit Vergeltung.

    Die jemenitische Regierung reklamierte die Angriffe auf den Flughafen für sich. Damit sollte die Landung eines iranischen Flugzeugs auf jemenitischem Boden verhindert werden. Das jemenitische Verteidigungsministerium hatte zuvor gewarnt, man werde mit "allen verfügbaren Mitteln" gegen nach seiner Darstellung vom Iran und den Huthi begangene Verletzungen des jemenitischen Luftraums vorgehen.

    Die Huthi hatten das arme Land auf der Arabischen Halbinsel 2014 überrannt. Saudi-Arabien unterstützt die jemenitische Regierung, während die Huthi vom Iran unterstützt werden und von dessen sogenannter "Achse des Widerstands". Seit 2014 herrscht ein Bürgerkrieg im Jemen. 2022 trat in dem Konflikt eine Waffenruhe in Kraft, kleinere Gefechte gibt es allerdings weiterhin./arj/DP/he





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