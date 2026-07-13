Hapag-Lloyd erhöht Jahresprognose wegen höherer Transportpreise
- Hapag-Lloyd hebt Jahresprognose wegen Nachfrage
- Neuer EBIT erwartet 0,1 bis 1,0 Milliarden Euro
- Aktie steigt nach Börsenschluss um vier Prozent
HAMBURG (dpa-AFX) - Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat wegen gestiegener Transportpreise und zuletzt hoher Nachfrage die Jahresprognose erhöht. Das teilte das Hamburger Unternehmen am Montagabend in einer Ad-hoc-Mitteilung mit. Hapag-Lloyd erwartet nun einen Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 0,1 Milliarden und 1 Milliarde Euro. Zuvor hatte die Linienreederei mit einem operativen Ergebnis zwischen -1,3 und 0,4 Milliarden Euro gerechnet.
Anleger reagierten begeistert. Die Hapag-Lloyd-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um vier Prozent zu./lkm/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 124,1 auf Tradegate (13. Juli 2026, 20:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +7,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 21,95 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -47,71 %/-8,29 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Hapag-Lloyd - HLAG47 - DE000HLAG475
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https://www.hapag-lloyd.com/de/company/press/releases/2026/06/hanseatic-global-terminals-plans-to-acquire-20--stake-in-eurogat.html
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/ir/HLAG_Press_release_Q1_2026_DE.pdf
Hapag-Lloyd hat das erste Quartal 2026 mit einem Konzern-EBITDA von 494 Millionen US-Dollar (422 Millionen Euro) abgeschlossen. Im selben Zeitraum verringerte sich das Konzern-EBIT auf
-157 Millionen US-Dollar (-134 Millionen Euro) und das Konzernergebnis auf -256 Millionen US-Dollar (-219 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahresquartal wurden die Ergebnisse durch niedrigere Frachtraten sowie operative Beeinträchtigungen infolge von Unwettern und der Blockade der Straße von Hormus belastet.
Was dein Einfluss des Iran-Krieges betrifft, dachte ich zunächst auch, dass das zu einem starken Anstieg der Frachtraten führen könnte.
Scheint aber eher nicht so: Bei guten News von der Front, geht der Kurs hoch, bei schlechten 'runter. Also genau das Gegenteil meiner Erwartung.
Grund könnte sein, dass damit ja nicht wirklich die Verfügbarkeit von Frachtkapazität reduziert wird. Die Schiffe, da festhängen, reichen offenbar nicht aus.
Gegenläufig dazu ist vielleicht ein weiterer Effekt: Die Transportkosten und die reduzierte Verfügbarkeit von Öl und Gas haben in China (und wohl auch sonst in Asien) zu einer Drosselung von energieintensiven Produktionen sowie einer Konzentration auf die Versorgung der Heimatmärkte in Asien geführt.
Das könnte dann sogar Schiffskapazitäten freisetzen, also schlecht für H-L.
Profitieren könnten davon andere Unternehmen, etwa der chemischen Industrie in Europa. BASF zB scheint momentan ein klarer Profiteur zu sein.
Nur meine Meinung - viel Glück, wie immer Du Dich entscheidest.