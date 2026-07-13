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    Hapag-Lloyd erhöht Jahresprognose wegen höherer Transportpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Hapag-Lloyd hebt Jahresprognose wegen Nachfrage
    • Neuer EBIT erwartet 0,1 bis 1,0 Milliarden Euro
    • Aktie steigt nach Börsenschluss um vier Prozent
    Hapag-Lloyd erhöht Jahresprognose wegen höherer Transportpreise
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd hat wegen gestiegener Transportpreise und zuletzt hoher Nachfrage die Jahresprognose erhöht. Das teilte das Hamburger Unternehmen am Montagabend in einer Ad-hoc-Mitteilung mit. Hapag-Lloyd erwartet nun einen Gewinn vor Zinsen und Steuern zwischen 0,1 Milliarden und 1 Milliarde Euro. Zuvor hatte die Linienreederei mit einem operativen Ergebnis zwischen -1,3 und 0,4 Milliarden Euro gerechnet.

    Anleger reagierten begeistert. Die Hapag-Lloyd-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um vier Prozent zu./lkm/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 124,1 auf Tradegate (13. Juli 2026, 20:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +7,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 21,95 Mrd..

    Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -47,71 %/-8,29 % bedeutet.





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