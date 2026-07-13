Hapag-Lloyd erhöht Jahresprognose wegen höherer Transportpreise

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 124,1 auf Tradegate (13. Juli 2026, 20:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +7,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 21,95 Mrd..

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -47,71 %/-8,29 % bedeutet.