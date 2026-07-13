Gateway Real Estate: Prognose 2026 – Was Anleger jetzt wissen müssen
Die Gateway Real Estate AG konkretisiert ihre Erwartungen für 2026 und legt neue Ergebnisziele vor, die nun von Vorstand und Aufsichtsrat verabschiedet wurden.
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- Berlin, 13. Juli 2026; Vorstand und Aufsichtsrat verabschieden die Prognose für das Geschäftsjahr 2026
- EBIT adjusted für 2026: 20–30 Mio. €
- EBT für 2026: 30–40 Mio. €
- EBIT adjusted Definition: Betriebsergebnis zuzüglich des Ergebnisses aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen
- Veröffentlichung erfolgt als Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
- Gateway Real Estate AG; WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung (zu den Geschäftsjahren 2024 und 2025), bei Gateway Real Estate ist am 26.08.2026.
Der Kurs von Gateway Real Estate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,3540EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,58 % im
Plus.
+7,94 %
-13,88 %
+1,52 %
-16,25 %
-58,74 %
-89,53 %
-88,25 %
-97,63 %
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