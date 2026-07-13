🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Erster Schuss

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amerikas Comeback im Eisenerzgeschäft - Berichte aus dem Iron Range

    Mesabi Metallics gibt den Startschuss für „Patriot Pellet" und beendet damit die Abhängigkeit der USA von knappen ausländischen Erzen in DR-Qualität

    NASHWAUK, Minnesota, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der Eisenerzabbau in den USA nimmt zu. Die Mesabi Metallics Company LLC (Mesabi Metallics) gab heute den erfolgreichen Abschluss ihrer ersten Produktionssprengung bekannt – ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, die erste neue Eisenerzmine und Pelletieranlage zu werden, die seit fünfzig Jahren in Minnesota errichtet wurde, sowie ein planmäßiger Schritt hin zur ersten Pelletproduktion im Laufe des dritten Quartals.

    Mesabi Metallics Company LLC

    Bei der Sprengung kam ein 66-Loch-Sprengmuster zum Einsatz, wodurch in einem einzigen Sprengvorgang etwa 211.000 Tonnen Erz aufgebrochen wurden – das entspricht fast der Hälfte der Gesamtmenge an Gestein, die für die Errichtung des Mount Rushmore abgetragen wurde. Damit wird die erste Rampe zum Grund der Grube freigegeben und der Weg für 400-Tonnen-Muldenkipper geebnet, die zum ersten Mal Erz aus dem Bergwerk abtransportieren können.

    „Mit dieser ersten Sprengung geht dieses Projekt von der Vorbereitungsphase in die Produktionsphase über", sagte Shane Holman, General Manager – Mine bei Mesabi Metallics. „Das Erz, das wir heute gesprengt haben, wird zu Pellets in DR-Qualität verarbeitet, die zu den hochwertigsten der Welt gehören."

    „Jede Tonne Erz, die aus diesem Bergwerk gefördert wird, steht für amerikanische Arbeitsplätze, amerikanische Investitionen und amerikanische Kompetenz, die wieder zum Einsatz kommen", sagte Joe Broking, CEO von Mesabi Metallics. „Wir sind entschlossen, in die Iron Range zu investieren, um Amerikas Stahlindustrie, Amerikas Werften und Amerikas Verteidigungsindustrie auch weiterhin mit Energie zu versorgen."

    Die Explosion ereignete sich im Anschluss an die Ankündigung von Mesabi Metallics am 4. Juli – dem 250. Geburtstag Amerikas – des „Patriot Pellet", der Marke für das hochwertigste Eisenerzpellets der DR-Qualität, das vollständig im Iron Range hergestellt wird. „Patriot Pellet" ist ein Statement: Amerikanische Bergwerke, amerikanische Arbeitnehmer und amerikanischer Stahl sollten nicht von ausländischen Lieferketten abhängig sein. Jede produzierte Tonne ist eine Tonne, die nicht importiert werden muss.

    Mesabi Metallics geht davon aus, dass die wöchentlichen Sprengarbeiten fortgesetzt werden, während die Mine auf die Vollproduktion zusteuert, um die Stahlindustrie mit hochwertigen Eisenerzpellets der DR-Qualität aus Minnesotas Iron Range zu beliefern.

    Informationen zu Mesabi Metallics Company LLC

    Mesabi Metallics Company LLC, ein Unternehmen der Essar-Gruppe, baut in Nashwauk, Minnesota, eine hochmoderne Eisenerzmine und ein Pelletwerk für Eisenerz von DR-Qualität auf. Nach Fertigstellung wird das Projekt eine Investition von rund 2,5 Milliarden Dollar darstellen und die erste neue Eisenerzmine und Pelletieranlage sein, die seit fast fünfzig Jahren in Minnesota errichtet wurde. Mesabi wird voraussichtlich einige der hochwertigsten DR-Pellets der Welt produzieren und damit eine sichere inländische Versorgung mit wichtigen Rohstoffen gewährleisten, die zur Unterstützung der amerikanischen Stahlindustrie, des Ausbaus der Infrastruktur, des Schiffbaus, der Verteidigungsindustrie und des allgemeinen Wiederaufschwungs der verarbeitenden Industrie benötigt werden.

    Mesabi Metallics ist der Eckpfeiler einer umfassenderen Strategie zur Verlagerung wichtiger Stahlversorgungsketten und der industriellen Produktion zurück in die Vereinigten Staaten.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/erster-schuss-amerikas-comeback-im-eisenerzgeschaft--berichte-aus-dem-iron-range-302824101.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Erster Schuss Amerikas Comeback im Eisenerzgeschäft - Berichte aus dem Iron Range Mesabi Metallics gibt den Startschuss für „Patriot Pellet" und beendet damit die Abhängigkeit der USA von knappen ausländischen Erzen in DR-QualitätNASHWAUK, Minnesota, 13. Juli 2026 /PRNewswire/ - Der Eisenerzabbau in den USA nimmt zu. Die Mesabi …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     