Deutsche Abgeordnete setzen sich für Gaza-Ärzte in Haft ein

BERLIN (dpa-AFX) - Knapp 50 Bundestagsabgeordnete von SPD, Linken und Grünen fordern von Israel in einem offenen Brief "eine menschenwürdige Behandlung" inhaftierter palästinensischer Ärzte aus Gaza. Die Parlamentarier - darunter SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, Grünen-Chefin Franziska Brantner und Linke-Chef Luigi Pantisano - zeigen sich in "großer Sorge" vor allem um den früheren Leiter des Kamal-Adwan-Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen.

Der Brief an den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Der Arzt Hussam Abu Safiya sitzt seit Ende 2024 ohne Anklage in israelischer Haft, so der "Spiegel", der zuerst über den Brief berichtet hatte.