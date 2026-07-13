🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Abgeordnete setzen sich für Gaza-Ärzte in Haft ein

    Deutsche Abgeordnete setzen sich für Gaza-Ärzte in Haft ein
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Knapp 50 Bundestagsabgeordnete von SPD, Linken und Grünen fordern von Israel in einem offenen Brief "eine menschenwürdige Behandlung" inhaftierter palästinensischer Ärzte aus Gaza. Die Parlamentarier - darunter SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, Grünen-Chefin Franziska Brantner und Linke-Chef Luigi Pantisano - zeigen sich in "großer Sorge" vor allem um den früheren Leiter des Kamal-Adwan-Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen.

    Der Brief an den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Der Arzt Hussam Abu Safiya sitzt seit Ende 2024 ohne Anklage in israelischer Haft, so der "Spiegel", der zuerst über den Brief berichtet hatte.

    "Sofern keine belastbaren und rechtsstaatlich überprüfbaren Anklagen vorgelegt werden, sind die Betroffenen mit sofortiger Wirkung freizulassen", verlangen die Parlamentarier. Unverzüglich müssten Hussam Abu Safiya und andere Ärzte medizinisch versorgt werden. Die Vorwürfe gegen die Festgehaltenen müssten unverzüglich offengelegt und rechtsstaatlich überprüft werden.

    Initiiert haben das Schreiben laut "Spiegel" der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Adis Ahmetovi?, und die Außenpolitikerin Isabel Cademartori. Unter den 48 Unterzeichnern sind auch der frühere SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, Gregor Gysi und Jan van Aken von den Linken und Claudia Roth von den Grünen./bw/DP/he







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Deutsche Abgeordnete setzen sich für Gaza-Ärzte in Haft ein Knapp 50 Bundestagsabgeordnete von SPD, Linken und Grünen fordern von Israel in einem offenen Brief "eine menschenwürdige Behandlung" inhaftierter palästinensischer Ärzte aus Gaza. Die Parlamentarier - darunter SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     