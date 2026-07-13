Novartis erhält Zulassung für Vanrafia in Kanada

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 134,7 auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 21:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 273,64 Mrd..

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 124,80CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -18,31 %/+3,97 % bedeutet.