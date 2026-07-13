🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novartis erhält Zulassung für Vanrafia in Kanada

    Novartis erhält Zulassung für Vanrafia in Kanada
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Novartis hat in Kanada eine Zulassung für das Nierenmittel Vanrafia (Atrasentan) in Tablettenform erhalten. Es soll zur Senkung der Proteinurie bei Menschen mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN) dienen, bei denen das Risiko eines raschen Krankheitsverlaufs besteht.

    IgAN ist eine autoimmune Nierenerkrankung, die auftritt, wenn sich Klumpen aus Immunglobulin A und Antikörpern in den Nieren ablagern, was zu Entzündungen und Nierenschäden führt, wodurch Blut und Eiweiss in den Urin gelangen, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend der kanadischen Tochtergesellschaft des Basler Pharmakonzerns heißt. Die Zulassung erfolge durch die lokale Gesundheitsbehörde auf Basis einer Zwischenanalyse nach 36 Wochen der Phase-III-Studie "Align"./ys/AWP/he

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novartis!
    Long
    109,83€
    Basispreis
    1,69
    Ask
    × 7,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    139,07€
    Basispreis
    1,62
    Ask
    × 7,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Novartis

    +0,07 %
    -4,05 %
    +2,02 %
    +3,14 %
    +29,88 %
    +53,53 %
    +70,73 %
    +108,42 %
    +1.872,75 %
    ISIN:CH0012005267WKN:904278
    Novartis direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 134,7 auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 21:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 273,64 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 124,80CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -18,31 %/+3,97 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Novartis - 904278 - CH0012005267

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novartis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Novartis erhält Zulassung für Vanrafia in Kanada Novartis hat in Kanada eine Zulassung für das Nierenmittel Vanrafia (Atrasentan) in Tablettenform erhalten. Es soll zur Senkung der Proteinurie bei Menschen mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN) dienen, bei denen das Risiko eines raschen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     