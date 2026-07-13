Novartis erhält Zulassung für Vanrafia in Kanada
ZÜRICH (dpa-AFX) - Novartis hat in Kanada eine Zulassung für das Nierenmittel Vanrafia (Atrasentan) in Tablettenform erhalten. Es soll zur Senkung der Proteinurie bei Menschen mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie (IgAN) dienen, bei denen das Risiko eines raschen Krankheitsverlaufs besteht.
IgAN ist eine autoimmune Nierenerkrankung, die auftritt, wenn sich Klumpen aus Immunglobulin A und Antikörpern in den Nieren ablagern, was zu Entzündungen und Nierenschäden führt, wodurch Blut und Eiweiss in den Urin gelangen, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend der kanadischen Tochtergesellschaft des Basler Pharmakonzerns heißt. Die Zulassung erfolge durch die lokale Gesundheitsbehörde auf Basis einer Zwischenanalyse nach 36 Wochen der Phase-III-Studie "Align"./ys/AWP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 134,7 auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 21:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um -4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 273,64 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 124,80CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 140,00CHF was eine Bandbreite von -18,31 %/+3,97 % bedeutet.
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@Jan24: ich würde Novartis auf keinen Fall mit Verlust verkaufen. Die Aktie steigt langfristig immer; schau Dir mal den Kursverlauf der letzten fünf Jahre an. Vor ein paar Wochen ist die Aktie bei ca. 143 Euro heiß gelaufen - da war eine Korrektur vorhersehbar. Falls am kommenden Dienstag der Kurs noch weiter zurückläuft, kaufe ich eher nach.
Der gestrige Kursverlust von mehr 4 Prozent war sicherlich übertrieben; kann natürlich heute nochmal heruntergehen. Dadurch ergeben sich aber gute Nachkaufchancen. Im Gegensatz zu Roche sind die Analysen nicht ganz so skeptisch. Nach wie vor gilt die Maxime: Novartis verkauft man nicht; obwohl man wahrscheinlich durch die Aktie nicht reich wird.