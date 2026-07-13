57 0 Kommentare Evotec: Vorläufige Q2/H1 2026-Zahlen und neuer Ausblick 2026

Evotec SE überrascht mit vorläufigen Zahlen für Q2 und das erste Halbjahr 2026 – inklusive gesenkter Jahresprognose und Ausblick auf die endgültigen Ergebnisse im August.

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