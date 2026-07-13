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    Evotec: Vorläufige Q2/H1 2026-Zahlen und neuer Ausblick 2026

    Evotec SE überrascht mit vorläufigen Zahlen für Q2 und das erste Halbjahr 2026 – inklusive gesenkter Jahresprognose und Ausblick auf die endgültigen Ergebnisse im August.

    Evotec: Vorläufige Q2/H1 2026-Zahlen und neuer Ausblick 2026
    Foto: pressfoto - freepik
    • Evotec SE gab vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 bekannt und aktualisierte den Ausblick für das Gesamtjahr 2026.
    • Auf Basis der vorläufigen Ergebnisse wird für das 1. Halbjahr 2026 ein Konzernumsatz von rund 300,1 Mio. € und ein bereinigtes Konzern-EBITDA von rund -42,7 Mio. € erwartet.
    • Zum 30. Juni 2026 beträgt die Liquidität rund 465,6 Mio. €.
    • Für das Gesamtjahr 2026 werden Konzernumsatzerlöse von rund 570 bis 610 Mio. € (595 bis 635 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) sowie ein bereinigtes Konzern-EBITDA von rund -70 bis -105 Mio. € (-60 bis -90 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) erwartet.
    • Im Vergleich dazu lag die bisherige Prognose bei 700 bis 780 Mio. € Umsatz bzw. 0 bis 40 Mio. € EBITDA (bzw. 730 bis 810 Mio. € Umsatz und 10 bis 50 Mio. € EBITDA bei konstanten Wechselkursen).
    • Die vollständigen Finanzergebnisse für Q2 und das 1. Halbjahr 2026 werden wie geplant am 13. August 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8560EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,68 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.234,46PKT (+0,59 %).


    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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