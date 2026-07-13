Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 13.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Salesforce
Tagesperformance: +4,18 %
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 1
Performance 1M: +5,77 %
Performance 1M: +5,77 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +3,23 %
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 2
Performance 1M: -2,86 %
Performance 1M: -2,86 %
NVIDIA
Tagesperformance: -3,04 %
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 3
Performance 1M: +4,06 %
Performance 1M: +4,06 %
Visa (A)
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 4
Performance 1M: +9,70 %
Performance 1M: +9,70 %
Boeing
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 5
Performance 1M: +2,59 %
Performance 1M: +2,59 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 6
Performance 1M: +5,22 %
Performance 1M: +5,22 %
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