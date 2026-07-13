Evotec: Vorläufige Q2/H1-2026-Ergebnisse und neuer Ausblick 2026
Evotec legt vorläufige Halbjahreszahlen 2026 vor, passt den Jahresausblick an und unterstreicht zugleich Fortschritte bei Basisgeschäft, Liquidität und Transformation.
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- Vorläufige H1‑2026‑Zahlen: Konzernumsatz rund 300,1 Mio. € und bereinigtes Konzern‑EBITDA rund -42,7 Mio. €; vollständige Finanzergebnisse werden am 13. August 2026 veröffentlicht.
- Aktualisierter Ausblick FY2026: Konzernumsatz nun ca. 570–610 Mio. € (595–635 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) und bereinigtes Konzern‑EBITDA rund -70 bis -105 Mio. € (-60 bis -90 Mio. € bei konstanten Wechselkursen); zuvor prognostiziert waren 700–780 Mio. € Umsatz und 0–40 Mio. € EBITDA.
- Gründe für die Prognoseanpassung: ~40 % der Umsatzabweichung verschiebt sich ins Jahr 2027 wegen geänderter Meilenstein‑Timings, ~45 % durch Verzögerungen bei neu verhandelten strategischen Partnerschaften, ~15 % durch geringere Umsatzrealisierung aus Aufträgen.
- Positive Dynamik im Basisgeschäft: D&PD‑Nettoverkäufe stiegen im H1 2026 gegenüber Vorjahr um rund 28 %; Just – Evotec Biologics zeigt hohe Kapazitätsauslastung und Ausbau des Kundenstamms, obwohl dessen H1‑Umsatz rückläufig war.
- Liquidität und Cash‑Management: Flüssige Mittel betrugen zum 30.06.2026 voraussichtlich rund 465,6 Mio. €; Fokus auf diszipliniertem Cash‑Management und Kostenoptimierung.
- Transformation "Horizon" läuft planmäßig: Evotec bleibt auf Kurs, in 2026 rund 20–30 % der bis Ende 2027 geplanten Kostenbasis‑Verbesserung von 75 Mio. € zu realisieren; Prüfung strategischer Optionen auf Konzernebene läuft weiter.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4510EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -9,88 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.230,81PKT (+0,57 %).
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