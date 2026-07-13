Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -13,13 %
Tagesperformance: -13,13 %
Platz 1
Performance 1M: -6,45 %
Performance 1M: -6,45 %
Astera Labs
Tagesperformance: -13,00 %
Tagesperformance: -13,00 %
Platz 2
Performance 1M: -3,15 %
Performance 1M: -3,15 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -11,88 %
Tagesperformance: -11,88 %
Platz 3
Performance 1M: +3,77 %
Performance 1M: +3,77 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -7,83 %
Tagesperformance: -7,83 %
Platz 4
Performance 1M: -21,79 %
Performance 1M: -21,79 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -7,77 %
Tagesperformance: -7,77 %
Platz 5
Performance 1M: -17,17 %
Performance 1M: -17,17 %
Intel
Tagesperformance: -6,83 %
Tagesperformance: -6,83 %
Platz 6
Performance 1M: -16,93 %
Performance 1M: -16,93 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: -6,15 %
Tagesperformance: -6,15 %
Platz 7
Performance 1M: -13,74 %
Performance 1M: -13,74 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -6,02 %
Tagesperformance: -6,02 %
Platz 8
Performance 1M: -0,99 %
Performance 1M: -0,99 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,84 %
Tagesperformance: -5,84 %
Platz 9
Performance 1M: -3,66 %
Performance 1M: -3,66 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: -5,70 %
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 10
Performance 1M: -25,92 %
Performance 1M: -25,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation
wallstreetONLINE-Forum: RKLB-Sentiment überwiegend bullisch. Beitrag 1: starkes Kaufsignal. Beitrag 3: bullish, aber vorsichtiges Positionsmanagement; SKS-Formation, Bull-Case-Ziel $293; möglicher Fall Richtung $50 bei Trigger; Risiken: Verwässerung, SpaceX-Margins, Neutron-Launch. Beitrag 2: HSBC verdreifacht Anteil auf ca. 157 Mio. Anteile. Pivot um ca. $83. 14-Tage-Kursentwicklung nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.
Western Digital
Tagesperformance: -5,68 %
Tagesperformance: -5,68 %
Platz 11
Performance 1M: -0,51 %
Performance 1M: -0,51 %
Teradyne
Tagesperformance: -5,17 %
Tagesperformance: -5,17 %
Platz 12
Performance 1M: -9,30 %
Performance 1M: -9,30 %
Intuit
Tagesperformance: +5,16 %
Tagesperformance: +5,16 %
Platz 13
Performance 1M: +8,63 %
Performance 1M: +8,63 %
SpaceX
Tagesperformance: -5,07 %
Tagesperformance: -5,07 %
Platz 14
Performance 1M: -13,73 %
Performance 1M: -13,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX
SpaceX-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Gemischte Ansichten. Einstiegskurse um 70–90€ diskutiert; IPO-Preis als Benchmark. Viele warnen, dass hohe Bewertung bereits eingepreist ist und Outperformance stark übertroffene Erwartungen erfordert (Beitrag 4). Puts/Hedging (Beiträge 8/9) signalisieren vorsichtige bis bearishe Haltungen. Insgesamt moderate Kaufbereitschaft, aber vorsichtiger Ton.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,00 %
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 15
Performance 1M: -15,47 %
Performance 1M: -15,47 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +4,94 %
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 16
Performance 1M: +2,21 %
Performance 1M: +2,21 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: -4,93 %
Tagesperformance: -4,93 %
Platz 17
Performance 1M: -8,36 %
Performance 1M: -8,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A)
SpaceX-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Gemischte Ansichten. Einstiegskurse um 70–90€ diskutiert; IPO-Preis als Benchmark. Viele warnen, dass hohe Bewertung bereits eingepreist ist und Outperformance stark übertroffene Erwartungen erfordert (Beitrag 4). Puts/Hedging (Beiträge 8/9) signalisieren vorsichtige bis bearishe Haltungen. Insgesamt moderate Kaufbereitschaft, aber vorsichtiger Ton.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: -4,80 %
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 18
Performance 1M: +0,95 %
Performance 1M: +0,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
SpaceX-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Gemischte Ansichten. Einstiegskurse um 70–90€ diskutiert; IPO-Preis als Benchmark. Viele warnen, dass hohe Bewertung bereits eingepreist ist und Outperformance stark übertroffene Erwartungen erfordert (Beitrag 4). Puts/Hedging (Beiträge 8/9) signalisieren vorsichtige bis bearishe Haltungen. Insgesamt moderate Kaufbereitschaft, aber vorsichtiger Ton.
Microchip Technology
Tagesperformance: -4,75 %
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 19
Performance 1M: -6,12 %
Performance 1M: -6,12 %
Applied Materials
Tagesperformance: -4,71 %
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 20
Performance 1M: +3,74 %
Performance 1M: +3,74 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,58 %
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 21
Performance 1M: -7,56 %
Performance 1M: -7,56 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 22
Performance 1M: -2,90 %
Performance 1M: -2,90 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +4,23 %
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 23
Performance 1M: +17,09 %
Performance 1M: +17,09 %
Workday (A)
Tagesperformance: +3,87 %
Tagesperformance: +3,87 %
Platz 24
Performance 1M: +14,12 %
Performance 1M: +14,12 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +3,81 %
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 25
Performance 1M: +12,64 %
Performance 1M: +12,64 %
PayPal
Tagesperformance: +3,29 %
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 26
Performance 1M: +18,45 %
Performance 1M: +18,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Die Stimmung im wallstreetONLINE-Forum zu PayPal ist gemischt: Einige hoffen auf Bewegung (Calls/Optionen), andere bleiben skeptisch gegenüber Analysten und Fundamenten. Nennwerte: Schulden 11,18 Mrd, Cash 8,95 Mrd, Buchwert 19,8 Mrd. Eine konkrete 14-Tage-Preis-Entwicklung wird nicht genannt; einzelne Beiträge verweisen auf kurze Kursbewegungen und anhaltende Volatilität.
Paychex
Tagesperformance: +3,27 %
Tagesperformance: +3,27 %
Platz 27
Performance 1M: +12,50 %
Performance 1M: +12,50 %
Adobe
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 28
Performance 1M: +15,54 %
Performance 1M: +15,54 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 29
Performance 1M: +4,04 %
Performance 1M: +4,04 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 30
Performance 1M: -0,40 %
Performance 1M: -0,40 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 31
Performance 1M: -6,16 %
Performance 1M: -6,16 %
Cintas
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 32
Performance 1M: +6,79 %
Performance 1M: +6,79 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 33
Performance 1M: -5,38 %
Performance 1M: -5,38 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte