Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 13.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -13,19 %
Tagesperformance: -13,19 %
Platz 1
Performance 1M: +3,77 %
Performance 1M: +3,77 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -13,13 %
Tagesperformance: -13,13 %
Platz 2
Performance 1M: -6,45 %
Performance 1M: -6,45 %
Intel
Tagesperformance: -6,59 %
Tagesperformance: -6,59 %
Platz 3
Performance 1M: -16,93 %
Performance 1M: -16,93 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -6,02 %
Tagesperformance: -6,02 %
Platz 4
Performance 1M: -0,99 %
Performance 1M: -0,99 %
Valero Energy
Tagesperformance: +6,00 %
Tagesperformance: +6,00 %
Platz 5
Performance 1M: +16,61 %
Performance 1M: +16,61 %
Oracle
Tagesperformance: -5,81 %
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 6
Performance 1M: -27,16 %
Performance 1M: -27,16 %
Western Digital
Tagesperformance: -5,81 %
Tagesperformance: -5,81 %
Platz 7
Performance 1M: -0,51 %
Performance 1M: -0,51 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +5,57 %
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 8
Performance 1M: +15,87 %
Performance 1M: +15,87 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,56 %
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 9
Performance 1M: -3,66 %
Performance 1M: -3,66 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +5,45 %
Tagesperformance: +5,45 %
Platz 10
Performance 1M: +10,07 %
Performance 1M: +10,07 %
Phillips 66
Tagesperformance: +5,30 %
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 11
Performance 1M: +12,38 %
Performance 1M: +12,38 %
Teradyne
Tagesperformance: -5,19 %
Tagesperformance: -5,19 %
Platz 12
Performance 1M: -9,30 %
Performance 1M: -9,30 %
Intuit
Tagesperformance: +5,12 %
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 13
Performance 1M: +8,63 %
Performance 1M: +8,63 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -5,11 %
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 14
Performance 1M: -16,74 %
Performance 1M: -16,74 %
Coherent
Tagesperformance: -5,00 %
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 15
Performance 1M: -18,07 %
Performance 1M: -18,07 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +4,86 %
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 16
Performance 1M: +2,21 %
Performance 1M: +2,21 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,81 %
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 17
Performance 1M: +0,95 %
Performance 1M: +0,95 %
Gartner
Tagesperformance: +4,78 %
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 18
Performance 1M: -8,65 %
Performance 1M: -8,65 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: -4,78 %
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 19
Performance 1M: -6,25 %
Performance 1M: -6,25 %
Biogen
Tagesperformance: +4,74 %
Tagesperformance: +4,74 %
Platz 20
Performance 1M: +0,88 %
Performance 1M: +0,88 %
Humana
Tagesperformance: +4,66 %
Tagesperformance: +4,66 %
Platz 21
Performance 1M: +4,89 %
Performance 1M: +4,89 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -4,64 %
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 22
Performance 1M: -15,47 %
Performance 1M: -15,47 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -4,50 %
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 23
Performance 1M: -14,90 %
Performance 1M: -14,90 %
Hilton Worldwide Holdings
Tagesperformance: -4,46 %
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 24
Performance 1M: -1,84 %
Performance 1M: -1,84 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -4,44 %
Tagesperformance: -4,44 %
Platz 25
Performance 1M: -6,12 %
Performance 1M: -6,12 %
Applied Materials
Tagesperformance: -4,41 %
Tagesperformance: -4,41 %
Platz 26
Performance 1M: +3,74 %
Performance 1M: +3,74 %
Casey's General Stores
Tagesperformance: +4,37 %
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 27
Performance 1M: -4,88 %
Performance 1M: -4,88 %
EOG Resources
Tagesperformance: +4,37 %
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 28
Performance 1M: +4,36 %
Performance 1M: +4,36 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 29
Performance 1M: +2,52 %
Performance 1M: +2,52 %
Dow
Tagesperformance: +4,31 %
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 30
Performance 1M: -12,02 %
Performance 1M: -12,02 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,30 %
Tagesperformance: -4,30 %
Platz 31
Performance 1M: +4,68 %
Performance 1M: +4,68 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -4,27 %
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 32
Performance 1M: -2,90 %
Performance 1M: -2,90 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,24 %
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 33
Performance 1M: -7,56 %
Performance 1M: -7,56 %
Salesforce
Tagesperformance: +4,06 %
Tagesperformance: +4,06 %
Platz 34
Performance 1M: +5,77 %
Performance 1M: +5,77 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: +4,01 %
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 35
Performance 1M: +10,75 %
Performance 1M: +10,75 %
The Cigna Group
Tagesperformance: +3,97 %
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 36
Performance 1M: +3,96 %
Performance 1M: +3,96 %
Workday (A)
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 37
Performance 1M: +14,12 %
Performance 1M: +14,12 %
Fifth Third Bancorp
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 38
Performance 1M: +5,87 %
Performance 1M: +5,87 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: +3,81 %
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 39
Performance 1M: -4,54 %
Performance 1M: -4,54 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +3,76 %
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 40
Performance 1M: +12,64 %
Performance 1M: +12,64 %
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