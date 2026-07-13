Evotec gibt Gewinnhoffnung für 2026 auf - Niedrigere Erlöse als erwartet
- Evotec senkt Umsatzprognose 2026 auf 570–610 Mio
- Bereinigtes EBITDA 2026 nun bei −70 bis −105 Mio
- Umsatzlücke: 40% Zeit, 45% Partnerschaften, 15%
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoff-Entwickler Evotec senkt wegen nun erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöserwartungen seine Jahresziele deutlich. 2026 sei mit einem Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro zu rechnen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am späten Montagabend mit. Zuvor war Evotec von 700 bis 780 Millionen Euro ausgegangen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nur noch bei minus 70 bis minus 105 Millionen Euro liegen. Zuletzt hatte der Konzern noch auf 0 bis plus 40 Millionen Euro gehofft.
Etwa 40 Prozent der Umsatzlücke seien innerhalb bestehender Partnerschaften gegenüber dem bisherigen Ausblick zum größten Teil auf eine veränderte zeitliche Staffelung sowie angepasste Zeitpläne für Meilensteinzahlungen zurückzuführen. Die entsprechenden Umsätze würden nun im Jahr 2027 erwartet. Etwa 45 Prozent der Umsatzlücke spiegelten gegenüber den Erwartungen geringere Beiträge aus potenziellen neuen strategischen Partnerschaften wider. Rund 15 Prozent der Umsatzlücke sei auf eine geringer als erwartete Umsatzrealisierung zurückzuführen.
Anleger zeigten sich enttäuscht. Die Evotec-Aktie brach im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 14 Prozent ein./he/edh
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,22 % und einem Kurs von 4,20 auf Tradegate (13. Juli 2026, 21:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -19,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 727,05 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +142,13 %/+117,92 % bedeutet.
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Falsches Forum.........
Evotec ist aus meiner Sicht zudem ist n einem Interessanten Markt unterwegs und ich sehe Chancen.
Insider-Käufe oder mal wieder gute News wäreen sich hilfreich. Aber Geduld ist mitunter auch gefragt.