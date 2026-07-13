JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer letzten Telefonkonferenz vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autokonzern habe im Berichtszeitraum stabile Absatzzahlen bei Fahrzeugen mit neuen Antrieben (NEV) verzeichnet, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand sei seit Jahresbeginn um 12 Prozent gestiegen und bleibe stark. Der Experte ließ seine Schätzungen für die Quartalszahlen unverändert./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:43 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 71,26EUR auf Lang & Schwarz (13. Juli 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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