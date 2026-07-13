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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 13.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Evotec Aktie bisher Verluste von -16,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie - Kurs rauscht in die Tiefe - 13.07.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 13.07.2026

    Die Evotec Aktie ist bisher um -16,08 % auf 4,1450 gefallen. Das sind -0,7940  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,36 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 4,1450, mit einem Minus von -16,08 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Evotec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -8,45 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,50 % verloren.

    Während Evotec deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,32 %. Damit gehört Evotec heute zu den auffälligeren Werten.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,10 %
    1 Monat -14,59 %
    3 Monate -8,45 %
    1 Jahr -30,23 %
    Stand: 13.07.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotec-Aktie, Kursentwicklung und Fundamentaldaten. Die Diskussion dreht sich um die vorläufigen Q2/H1-2026-Zahlen und den gesenkten Jahresausblick: Umsatz ca. 570–610 Mio. €, EBITDA ca. -70 bis -105 Mio. €, Liquidität rund 465 Mio. €. Die Aktie fällt deutlich; viele fordern Kostenreduktion und Restrukturierung. Spekulationen über eine Übernahme als möglicher Katalysator werden geführt; Horizon-Ziele scheinen unter den Erwartungen zu liegen.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 745,90 Mio.EUR € wert.

    Evotec gibt Gewinnhoffnung auf - Niedrigere Erlöse als erwartet


    Der Wirkstoff-Entwickler Evotec senkt wegen nun erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöserwartungen seine Jahresziele deutlich. 2026 sei mit einem Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro zu rechnen, teilte das im SDax notierte …

    Evotec gibt Gewinnhoffnung für 2026 auf - Niedrigere Erlöse als erwartet


    Der Wirkstoff-Entwickler Evotec senkt wegen nun erwarteter Umsatzverschiebungen und geringerer Erlöserwartungen seine Jahresziele deutlich. 2026 sei mit einem Umsatz von 570 bis 610 Millionen Euro zu rechnen, teilte das im SDax notierte …

    Evotec: Vorläufige Q2/H1-2026-Ergebnisse und neuer Ausblick 2026


    Evotec legt vorläufige Halbjahreszahlen 2026 vor, passt den Jahresausblick an und unterstreicht zugleich Fortschritte bei Basisgeschäft, Liquidität und Transformation.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Lonza Group und Co.

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %.

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    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -17,19 %
    -21,94 %
    -16,56 %
    -10,57 %
    -30,23 %
    -77,19 %
    -86,64 %
    +29,62 %
    -72,46 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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