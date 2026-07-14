3 Key Takeaways aus unserer Juli-Webkonferenz

Am vergangenen Montag fand unsere monatliche Webkonferenz zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund statt. Für alle, die nicht dabei sein konnten, haben wir die drei wichtigsten Takeaways zusammengefasst:

1️⃣ 𝗤𝟭-𝗭𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗳𝗼𝗹𝗶𝗼𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝗵𝗺𝗲𝗻: 𝗕𝗿𝗲𝗶𝘁𝗲 𝗦𝘁ä𝗿𝗸𝗲

Alle 25 von 27 Unternehmen mit vorliegenden Umsatz- und Ergebniszahlen haben ihre Prognose bestätigt. Umsatz und EBITDA im Portfoliodurchschnitt stiegen um +16,6% bzw. +27,5%. 84% der Unternehmen haben den Umsatz gesteigert, 87% das EBITDA – ein sehr erfreuliches Bild trotz herausforderndem Marktumfeld.

2️⃣ 𝗭𝘄𝗲𝗶 𝗻𝗲𝘂𝗲 𝗣𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲𝗻 𝗺𝗶𝘁 𝗸𝗹𝗮𝗿𝗲𝗿 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀𝘁𝗵𝗲𝘀𝗲

Neu im Portfolio: Nagarro SE und Schmid Group NV.

▶️ Bei Nagarro nutzen wir eine klassische M&A-Situation: Persistent Systems hat ein Übernahmeangebot i.H.v. 81,00 € je Aktie mit einer Prämie von 94% auf den volumengewichteten Dreimonatsdurchschnitt abgegeben. Unser Einstieg zu 75,90 € zuzüglich der gezahlten Dividende von 1,00 € ergibt ein Potenzial von 8,0% zum Angebotspreis.

▶️ Bei der Schmid Group (Halbleiter) überzeugen uns die Positionierung in der NVIDIA Blackwell Lieferkette, das Wachstumspotenzial im Bereich Panel-Level Packaging (Faktor 3–4x bis 2030) sowie eine 2026er Prognose von >100 Mio. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge von >12%.

3️⃣ 𝗭𝘄𝗲𝗶 𝗩𝗲𝗿𝗸ä𝘂𝗳𝗲 𝘂𝗻𝗱 𝗱𝗶𝗲 𝗕𝗲𝗴𝗿ü𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗵𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿

▶️ Kontron haben wir nach schwachen Q1-Zahlen und fehlender Konsistenz in der Unternehmenskommunikation oberhalb des Ennoconn-Angebotspreises von 23,50 € veräußert.

▶️ Steyr Motors haben wir nach einem sehr schwachen Q1 (bereinigtes EBIT -57,1%) verkauft – das Risiko einer weiteren Prognosereduzierung im Jahresverlauf war zu hoch, nachdem dies bereits Ende 2025 eingetreten war.



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Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München