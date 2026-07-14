Sowitec Group Unternehmensanleihe 6,75 % bis 11/23: Insolvenzanträge
Die SOWITEC group GmbH und mehrere Tochtergesellschaften sehen sich gezwungen, Insolvenzanträge zu stellen – ein Schritt nach gescheiterten Verhandlungen mit Gläubigern.
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- Die Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH hat am 14.07.2026 beim Amtsgericht Tübingen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit und insolvenzrechtlicher Überschuldung gestellt.
- Neben der SOWITEC group GmbH haben auch SOWITEC international GmbH, SOWITEC operation GmbH und SOWITEC projekt GmbH Insolvenzanträge eingereicht.
- Die Insolvenzanträge waren unvermeidlich, nachdem alle Versuche gescheitert sind, Inanspruchnahmen durch einen Lieferanten und aus Aval‑Bürgschaften zu verhindern bzw. eine Stundung zu erreichen.
- Die Geschäftsführung geht davon aus, dass nach Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters die Geschäftstätigkeit der SOWITEC‑Gesellschaften zunächst fortgeführt wird.
- Mitteilende Person ist Frank Hummel (Geschäftsführer); Kontakt: Tel. 07128 38 08-20, E‑Mail frank.hummel@sowitec.com.
- Die Mitteilung wurde am 14.07.2026 als Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über den EQS‑News‑Dienst veröffentlicht.
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