Bayer und Novo Nordisk feiern Comeback! BioNxt Solutions Aktie als Nächstes? Mit seiner GLP-1-Therapie in Tablettenform hat Novo Nordisk an der Börse wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Seit April ist die Aktie des dänischen Pharmakonzerns um fast 50 % auf rund 43 EUR gestiegen. Jetzt werden neue Forschungsergebnisse …



