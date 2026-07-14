Bayer und Novo Nordisk feiern Comeback! BioNxt Solutions Aktie als Nächstes?
Mit seiner GLP-1-Therapie in Tablettenform hat Novo Nordisk an der Börse wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Seit April ist die Aktie des dänischen Pharmakonzerns um fast 50 % auf rund 43 EUR gestiegen. Jetzt werden neue Forschungsergebnisse …
Foto: esg-aktien.de
Mit seiner GLP-1-Therapie in Tablettenform hat Novo Nordisk an der Börse wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Seit April ist die Aktie des dänischen Pharmakonzerns um fast 50 % auf rund 43 EUR gestiegen. Jetzt werden neue Forschungsergebnisse präsentiert. Ein Comeback an der Börse hat zuletzt auch Bayer gefeiert. Nach dem richtungsweisenden Glyphosat-Urteil des Obersten US-Gerichtshofs wächst die Hoffnung, dass sich das Unternehmen künftig wieder stärker auf sein operatives Geschäft konzentrieren kann. Dafür haben sich die Leverkusener 3 Mrd. EUR besorgt. Vor einem Comeback könnte BioNxt Solutions stehen. Die Aktie des Biotech-Unternehmens hat sich im laufenden Jahr fast halbiert. Dabei ist der Newsflow positiv und spricht für steigende Kurse.
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