Dividendenperle Vonovia, Absturz-Warnung bei Siemens Energy und Almonty Industries vor charttechnischem Ausbruch! Die internationalen Finanzmärkte wurden am Wochenende von einer dramatischen militärischen Eskalation im Nahen Osten erschüttert, die die globalen Lieferketten und Energiekorridore schlagartig einfrieren könnten. Nach Angriffen der iranischen …



