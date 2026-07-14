Wie die Trainingswissenschaft mit der HUAWEI WATCH GT Runner 2 nach Brasilien kommt

BRASILIA, Brasilien, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Jahrzehntelang war der Spitzenrennsport auf hochpräzise Positionsbestimmung und professionelle Marathonmodi angewiesen – Vorteile, die ausschließlich Profiteams vorbehalten waren. Für eine genaue Tempoerfassung und eine zuverlässige Überwachung über das gesamte Rennen hinweg waren Läufer früher auf hochentwickelte Profiausrüstung sowie gezielte Betreuung durch Trainer angewiesen; zuverlässige Positions- und Ausdauerdaten auf Laborniveau standen nur Spitzensportlern zur Verfügung. Mit der HUAWEI WATCH GT Runner 2 bietet Huawei auf jeder Strecke professionelle GPS-Genauigkeit und spezielle Marathonmodi: stabile, hochpräzise Positionsbestimmung unter realen Wettkampfbedingungen, zuverlässige Überwachung über die gesamte Marathondistanz von 42,195 km, im Renneinsatz verfeinert und vom größten Marathonläufer aller Zeiten empfohlen.

Eliud Kipchoge, eine Marathonlegende und zweifacher Olympiasieger, ist weltweiter Botschafter der Smartwatch und war gemeinsam mit dem Hochleistungsteam von dsm-firmenich maßgeblich an deren Entwicklung beteiligt. Der kenianische Leichtathlet startete „Eliud's Running World" („Eliuds Laufwelt"), eine zweijährige Reise, auf der er auf jedem der sieben Kontinente einen Marathon laufen und Menschen weltweit zu einem aktiveren Lebensstil inspirieren will.

Die zweite Station der Tour führt ihn zurück an einen besonderen Ort: Porto Alegre, wo er am 12. Juli beim NB42K Porto Alegre antritt. Auf brasilianischem Boden gewann Kipchoge bei den Olympischen Sommerspielen 2016 seine erste olympische Goldmedaille, was diese Rückkehr besonders symbolträchtig macht. „Jeder Kontinent hat seinen eigenen Charakter, und ich möchte diese Reise mit den Menschen in Südamerika teilen und sie in dem Glauben bestärken, dass dem Menschen keine Grenzen gesetzt sind", sagte der Sportler.

Was Kipchoge in Porto Alegre auf die Probe stellen wird, ist genau das, was heute jeder Läufer kaufen kann. Die HUAWEI WATCH GT Runner 2 wurde entwickelt, um Sportwissenschaft für Läufer aller Leistungsstufen zugänglich zu machen.

Eine der innovativsten Funktionen der Smartwatch ist der Modus „Intelligent Marathon", der die Aufzeichnung zahlreicher Läufe mit einem Label von World Athletics unterstützt und Sportler bei der Vorbereitung, am Wettkampftag sowie während der Regeneration begleitet.

So verfügt das Gerät beispielsweise über einen virtuellen Tempomacher, der Abweichungen vom angestrebten Tempo in Echtzeit berechnet und auf dem Bildschirm einen Avatar anzeigt, der Kilometer für Kilometer das genaue Tempo vorgibt, das zum Erreichen des Ziels erforderlich ist. Bei Elite-Marathons war diese Art der Unterstützung bislang in der Regel Profisportlern vorbehalten; mit dem GT Runner 2 steht sie nun jedem zur Verfügung. Für Kipchoge wird dies ein Hilfsmittel sein, um seine Rennstrategie auf der schnellen und flachen Strecke von Porto Alegre zu optimieren. Für Freizeitläufer bedeutet das, genau zu wissen, wann sie das Tempo erhöhen und wann sie es beibehalten müssen.

Eliud Kipchoge trug beim Marathon von Porto Alegre die HUAWEI WATCH GT Runner 2 und symbolisierte damit die Verbindung von sportlicher Spitzenleistung und technologischer Innovation. Dadurch steht Läufern weltweit nun ein Gerät zur Verfügung, das unter Einbeziehung der Erkenntnisse eines der größten Athleten in der Geschichte des Sports entwickelt wurde. Entscheidend ist, dass er die Leistungsfähigkeit der Uhr mit seinem eigenen Tempo bestätigte: Ihre präzisen Daten und umfassenden Funktionen wurden nicht nur im Labor getestet – sie haben sich auch in der Praxis bewährt und wurden von der Marathonlegende persönlich erprobt.

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