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    TUI Aktie kaufen? Siltronic verkaufen? Und was ist mit Power Metallic Mines?

    Die Aktie von Siltronic vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen verkaufen? Dazu raten die Analysten von mwb. Eines fällt in der Studie auf. So soll der deutsche Halbleiterkonzern trotz des boomenden Marktes rote Zahlen schreiben. Milliarden …

    TUI Aktie kaufen? Siltronic verkaufen? Und was ist mit Power Metallic Mines?
    Foto: esg-aktien.de
    Die Aktie von Siltronic vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen verkaufen? Dazu raten die Analysten von mwb. Eines fällt in der Studie auf. So soll der deutsche Halbleiterkonzern trotz des boomenden Marktes rote Zahlen schreiben. Milliarden verdienen will Power Metallic Mines in Zukunft mit dem Abbau von Kupfer und anderen wertvollen Rohstoffen. Im Juli soll die erste Ressourcenschätzung veröffentlicht werden. Dann könnte bei der Aktie endlich der Knoten platzen. Analysten sehen jedenfalls erhebliches Kurspotenzial. Trotz des ungelösten Konflikts im Nahen Osten raten Analysten zum Kauf der TUI-Aktie und erhöhen sogar das Kursziel. Der Touristikkonzern will im Sommer weitere Hotels eröffnen. Dies verlängert die Wertschöpfung und steigert die Marge. Im Fokus steht Asien.

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