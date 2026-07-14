Wadephul reist angesichts russischer Bedrohung nach Norwegen

BODØ (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul reist vor dem Hintergrund anhaltender hybrider russischer Bedrohungen und einer strategisch immer wichtigeren Arktis-Region nach Norwegen. An diesem Dienstag will der CDU-Politiker gemeinsam mit seinem norwegischen Kollegen Espen Barth Eide in der Stadt Bodø nördlich des Polarkreises das Hauptquartier der norwegischen Streitkräfte besuchen.

Im Fokus des Besuchs stünden die Sicherheit im Hohen Norden und die Herausforderungen in der Arktis, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. Die Region habe für Europa außerdem erhebliches wirtschaftliches Potenzial - beispielsweise bei der Gewinnung von Wasserstoff, sogenannten seltenen Erden oder dem Zugang zum Weltraum über die nordischen Weltraumbahnhöfe in Norwegen und Schweden.